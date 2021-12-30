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Минюст включил в реестр иноагентов восемь человек

Минюст России включил в реестр иноагентов Шендеровича, Толоконникову и еще шесть человек
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Минюст России включил в реестр иностранных агентов Виктора Шендеровича, Надежду Толоконникову и еще шесть человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В частности, в список попали Марат Гельман, Вероника Никульшина, Иван Беляев, Елена Владыкина, Таисия Бекбулатова и Андрей Алексеев.

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Ранее, 24 декабря, Минюст РФ включил в список незарегистрированных общественных объединений-иноагентов петербургскую и краснодарскую ЛГБТ-организации. До этого, 17 декабря, Минюст внес в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента, дальневосточное общественное движение «Маяк».

9 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что инструменты, регулирующие деятельность иноагентов в России, должны быть юридически выверены на предмет, не вредят ли они работе российских НКО. При этом, по его словам, закон об иноагентах помогает стране сохранить независимость от постороннего вмешательства.

23 декабря Путин напомнил, что закон об иноагентах придуман в США. По его словам, в России не запрещают чью-либо работу, власти хотят, чтобы организации, которые занимаются политической деятельностью в РФ, заявили об источниках финансирования.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.

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