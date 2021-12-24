Минюст включил в список иноагентов ЛГБТ-организации Петербурга и Краснодара

Минюст РФ 24 декабря включил в список незарегистрированных общественных объединений-иноагентов петербургскую и краснодарскую ЛГБТ-организации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«[...] в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включены незарегистрированные общественные объединения, функционирующие без приобретения права юридического лица, инициативная группа ЛГБТ+ «Реверс» и Санкт-Петербургская ЛГБТ-инициативная группа «Выход»», — говорится в сообщении.

Ранее, 17 декабря, Минюст внес в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента, дальневосточное общественное движение «Маяк». Также в соответствующий список внесена организация по реализации социально-правовых программ «Лилит».

9 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что инструменты, регулирующие деятельность иноагентов в России, должны быть юридически выверены на предмет, не вредят ли они работе российских НКО. При этом, по его словам, закон об иноагентах помогает стране сохранить независимость государства от постороннего вмешательства.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.