Суд отказался заочно арестовать Толоконникову за оскорбление чувств верующих

Бабушкинский суд Москвы отказался заочно арестовать участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в РФ иностранным агентом) по делу об оскорблении чувств верующих. Об этом 1 ноября сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Как отмечается, суд рассмотрел ходатайство об избрании в отношении Толоконниковой меры пресечения в виде заочного заключения под стражу.

«Суд оставил ходатайство без удовлетворения», — сказано в сообщении.

Причина решения не уточняется.

Ранее в этот день Следственный комитет обратился в суд с требованием заочно арестовать ее. Толоконникова обвиняется по ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

Уголовное дело в отношении Толоконниковой было возбуждено в марте, поводом для него стали ее посты в соцсетях. В конце марта МВД России объявило ее в розыск. В реестр иностранных агентов Минюст включил Толоконникову 30 декабря 2021 года.

В 2012 году Толоконникова вместе с другими участницами Pussy Riot была осуждена на два года лишения свободы за акцию в храме Христа Спасителя в Москве. Они освободились по амнистии в декабре 2013 года.