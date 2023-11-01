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СК потребовал заочно арестовать участницу Pussy Riot Толоконникову

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Фото: соцсети
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Следственный комитет обратился в Бабушкинский суд Москвы с требованием заочно арестовать участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в РФ иностранным агентом). Информация об этом появилась 1 ноября на официальном портале московских судов общей юрисдикции.

В качестве обоснования ареста указана ч. 1 ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). Судебное заседание было назначено на этот же день.

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В марте стало известно о возбуждении против Толоконниковой уголовного дело об оскорблении чувств верующих, поводом для которого стали ее посты в соцсетях. В конце марта МВД России объявило ее в розыск. В реестр иностранных агентов Минюст включил Толоконникову 30 декабря 2021 года.

26 апреля 2022 года МВД России также объявило в розыск участницу Pussy Riot Марию Алехину по статье УК. 21 апреля Пресненский суд города Москвы заменил ей ограничение свободы на реальный срок по «санитарному делу».

Тогда Алехина в суд не явилась, но направила ходатайство, в котором объяснила, что свое нахождение в суде считает нецелесообразным. Кроме того, 30 марта Алехина срезала электронный браслет, который носила в связи с наложенными на нее ограничениями. 11 мая стало известно, что Алехина покинула территорию РФ. Спустя несколько дней МВД также объявило в розыск еще третью участницу группы, Людмилу Штейн.

Толоконникова и Алехина вместе с Екатериной Самуцевич были осуждены в 2012 году на два года лишения свободы за акцию в храме Христа Спасителя в Москве. Они освободились по амнистии в декабре 2013 года.

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