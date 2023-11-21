Прокуратура внесла представление главе «Аэрофлота» из-за аннулирования авиабилетов

Прокуратура внесла представление главе «Аэрофлота» Сергею Александровскому из-за массового аннулирования дешевых авиабилетов на Пхукет (Таиланд). Это следует из ответа заместителя транспортного прокурора на обращение одного из пострадавших пассажиров. «Известия» ознакомились с документом 21 ноября.

«По факту выявленных нарушений прокуратурой в адрес генерального директора ПАО «Аэрофлот» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, а также рассматривается вопрос о привлечении юридического лица к административной ответственности по ч.1 ст. 14.8 КоАП», — говорится в письме.

Всего «Аэрофлот» мог аннулировать свыше 3 тыс. авиабилетов — именно столько было оформлено по ошибочно низким тарифам 18 октября.

Ранее в этот день стало известно, что «Аэрофлот» объяснил невозможность продажи дешевых билетов на Пхукет нарушением антимонопольного закона. Дешевые билеты появились в прдаже в октябре. Перевозчик уточнил, что возникла техническая ошибка: опубликование некорректной информации о ценах было вызвано нарушением установленной схемы со стороны конкретного работника авиакомпании. Такие тарифы «являются экономически необоснованными, не соответствуют ни уровню расходов, ни прибыли и являются ниже цен, установленных конкурентами на данном направлении», отметили в компании. Авиабилеты были аннулированы. В качестве компенсации пассажирам предоставили право воспользоваться купоном на скидку в размере 30% на покупку билета по маршруту из РФ до Пхукета и обратно в экономическом классе обслуживания, а также начислили мили на счета участников программы.