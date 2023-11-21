Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Египта отверг принудительное перемещение палестинцев из сектора Газа
Мир
Путин поблагодарил президента Египта за помощь в возвращении россиян из Газы
Мир
Министр обороны ФРГ сообщил о предоставлении Украине пакета помощи на €1,3 млрд
Мир
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах о судьбе заложников в секторе Газа
Мир
Лидер Бразилии осудил неизбирательное применение силы Израилем в Газе
Общество
Ковальчук назвал масштабным научное соглашение Таджикистана и РФ
Общество
Еще одно уголовное дело возбудили по факту отравления наркотиками в Астрахани
Мир
Баку заявил о готовности к переговорам с Ереваном по мирному договору
Мир
Погранслужба Украины сообщила о блокировке КПП словацкими перевозчиками
Мир
Президент Ирана призвал страны БРИКС признать «террористическим» режим Израиля
Мир
Путин заявил о заинтересованности РФ в работе по геологоразведке с Таджикистаном
Мир
Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты
Пресс-релизы
В Москве состоится Всероссийский форум технологического предпринимательства

Прокуратура внесла представление главе «Аэрофлота» из-за аннулирования авиабилетов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура внесла представление главе «Аэрофлота» Сергею Александровскому из-за массового аннулирования дешевых авиабилетов на Пхукет (Таиланд). Это следует из ответа заместителя транспортного прокурора на обращение одного из пострадавших пассажиров. «Известия» ознакомились с документом 21 ноября.

«По факту выявленных нарушений прокуратурой в адрес генерального директора ПАО «Аэрофлот» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, а также рассматривается вопрос о привлечении юридического лица к административной ответственности по ч.1 ст. 14.8 КоАП», — говорится в письме.

Всего «Аэрофлот» мог аннулировать свыше 3 тыс. авиабилетов — именно столько было оформлено по ошибочно низким тарифам 18 октября.

Полетать подешевело: туроператоры начали предлагать рекордные скидки
Дисконт на отели и авиабилеты достигает 60%, компании подстегивают спрос на фоне колебаний курса рубля

Ранее в этот день стало известно, что «Аэрофлот» объяснил невозможность продажи дешевых билетов на Пхукет нарушением антимонопольного закона. Дешевые билеты появились в прдаже в октябре. Перевозчик уточнил, что возникла техническая ошибка: опубликование некорректной информации о ценах было вызвано нарушением установленной схемы со стороны конкретного работника авиакомпании. Такие тарифы «являются экономически необоснованными, не соответствуют ни уровню расходов, ни прибыли и являются ниже цен, установленных конкурентами на данном направлении», отметили в компании. Авиабилеты были аннулированы. В качестве компенсации пассажирам предоставили право воспользоваться купоном на скидку в размере 30% на покупку билета по маршруту из РФ до Пхукета и обратно в экономическом классе обслуживания, а также начислили мили на счета участников программы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023