Эксперт назвал цель военных учений Финляндии

В Балтийском море начались учения НАТО Freezing Winds 23 (FRWI 23), которые впервые, после вступления в блок, возглавляет Финляндия. Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил в беседе с «Известиями» 21 ноября, с какой целью Финляндия проводит военные учения.

«У них (в Финляндии. — Ред.) случилось обострение или какое-то беспамятство. Ситуация непростая и на границе, и в том числе в районе Финского залива. Сыпятся угрозы от такой «великой морской державы», как Эстония, что перекроет РФ проход в Балтику. И, соответственно, это будет, наверное, легенда учений, что мы нападаем, они обороняются, затем они нас уничтожают», — предположил Дандыкин.

Он также отметил, что российской стороне следует быть начеку с нынешней ситуацией, а Балтийский флот РФ будет пристально наблюдать за развитием событий.

Накануне в минобороны Финляндии сообщили, что около 20 кораблей Финляндии, Швеции, Эстонии, Франции, Великобритании, США и НАТО участвуют в учениях ВМС Финляндии FRWI 23. Эти учения являются крупнейшими после вступления Финляндии в альянс.

В июне стало известно, что Финляндия увеличила оборонные расходы до максимума за последние 60 лет. В связи с вступлением страны в НАТО расходы по сравнению с минувшим годом выросли на 36% и достигли $4,8 млрд.