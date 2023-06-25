Финляндия увеличила оборонные расходы до максимума за 60 лет
Финляндия увеличила оборонные расходы до максимума за последние 60 лет. Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира, опубликованные 25 июня на сайте организации.
В 2022 году Финляндия подала заявку на вступление в НАТО, а в начале апреля текущего года вступила в альянс. В связи с этим власти стали активно увеличивать оборонный бюджет: расходы по сравнению с минувшим годом выросли на 36% и достигли $4,8 млрд.
Сейчас они составляют 1,7% от ВВП, уточняет «Газета.Ru». В 2023 году в планах Хельсинки — достичь показателя в 2% ВВП, так как это значение служит стандартом для членов НАТО.
При этом, согласно данным, треть оборонных затрат за 2022 год ушла на закупку нового вооружения. В частности, были куплены истребители и системы противоракетной обороны (ПРО).
Ранее, 7 июня, финская газета Iltalehti сообщила, что Хельсинки закупит у государственной компании Patria 91 бронемашину с колесной формулой 6×6.
Министерство обороны Финляндии и Patria подписали предварительное соглашение в 2021 году. С учетом опциона общая стоимость закупки составляет €208 млн.