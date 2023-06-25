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Финляндия увеличила оборонные расходы до максимума за 60 лет

Расходы Финляндии на оборону достигли $4,8 млрд, что стало максимумом за 60 лет
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Jussi Nukari
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Финляндия увеличила оборонные расходы до максимума за последние 60 лет. Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира, опубликованные 25 июня на сайте организации.

В 2022 году Финляндия подала заявку на вступление в НАТО, а в начале апреля текущего года вступила в альянс. В связи с этим власти стали активно увеличивать оборонный бюджет: расходы по сравнению с минувшим годом выросли на 36% и достигли $4,8 млрд.

Сейчас они составляют 1,7% от ВВП, уточняет «Газета.Ru». В 2023 году в планах Хельсинки — достичь показателя в 2% ВВП, так как это значение служит стандартом для членов НАТО.

При этом, согласно данным, треть оборонных затрат за 2022 год ушла на закупку нового вооружения. В частности, были куплены истребители и системы противоракетной обороны (ПРО).

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Ранее, 7 июня, финская газета Iltalehti сообщила, что Хельсинки закупит у государственной компании Patria 91 бронемашину с колесной формулой 6×6.

Министерство обороны Финляндии и Patria подписали предварительное соглашение в 2021 году. С учетом опциона общая стоимость закупки составляет €208 млн.

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