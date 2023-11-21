Путин поздравил российских налоговиков и призвал их не сбавлять темпы работы

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов налоговых органов РФ с их профессиональным праздником. Его поздравление опубликовано 21 ноября на официальном сайте Кремля.

Как обратил внимание глава государства, Федеральная налоговая служба (ФНС) России за последнее время значительно укрепила потенциал и сейчас показывает пример эффективной работы.

«Подчеркну, важно не сбавлять взятые темпы, добиваться намеченных целей, ведь от результатов вашего труда зависят устойчивое пополнение бюджетов всех уровней, реализация масштабных, востребованных социальных программ, создание благоприятных условий для укрепления экономики, роста деловой активности», — указал Путин.

Российский лидер также выразил уверенность, что сотрудники ведомства и далее будут достойно выполнять возложенные на них задачи.

День работника налоговых органов отмечается в России ежегодно 21 ноября.

Ранее в этот день руководитель ФНС Даниил Егоров рассказал о работе ведомства над упрощенным порядком вычета за спорт, лечение и обучение. Он отметил, что ФНС уже автоматизировала инвестиционные и имущественные вычеты.

Накануне Путин провел встречу с Егоровым, в ходе которой глава ФНС проинформировал президента о результатах работы службы в этом году. По словам Егорова, за счет снижения административной нагрузки вдвое снизилось число проверок, также появились первые результаты после введения единого налогового счета. В целом, по его оценке, налоговая система в России стала прозрачнее, что повысило уровень собираемости налогов.