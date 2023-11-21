Глава ФНС назвал срок перехода на упрощенные вычеты за лечение и обучение

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров 21 ноября заявил о работе ведомства над упрощенным порядком вычета за спорт, лечение и обучение.

Он отметил, что ФНС уже автоматизировала инвестиционные и имущественные вычеты. Ведомство получает информацию о сделках из банков и предзаполняет данные для налогоплательщиков.

«Вторая задача — максимально ускорить процесс за счет автоматизации. Теперь идем дальше — принят закон, который касается социальных вычетов. Мы в течение 2024 года будем апробировать и тестировать информационную систему и каналы связи с источниками данных о лечении, обучении, фитнесе и так далее», — сказал он в интервью РБК.

Как указал глава ФНС, социальные вычеты в упрощенном порядке ведомство начнет предоставлять с 2025 года.

Кроме того, Егоров сообщил, что по НДФЛ уже сократили сроки возврата денег, а по НДС больше 80% возвращают в течение месяца.

Ранее, 16 ноября, финансовый советник, эксперт портала Научно-исследовательского института Минфина РФ «Моифинансы.рф» Алексей Родин сообщил, что налоговые вычеты позволяют ежегодно вернуть 13% со 120 тыс. рублей, потраченных на обучение, лечение и спорт.

25 апреля адвокат Юлия Кремер рассказала в беседе с «Известиями» о получении налогового вычета за лечение. По ее словам, существует два способа оформления налогового вычета — через работодателя и в налоговом органе.

До этого, 19 апреля, Госдума приняла закон об увеличении налогового вычета на обучение детей в России, а также на лечение и покупку лекарств. Сумма налогового вычета выросла с 50 тыс. до 100 тыс. рублей. При этом за собственное образование, лечение и покупку лекарств можно будет вернуть до 150 тыс. рублей вместо 120 тыс.