Россиянам рассказали о пяти способах сэкономить деньги

Существует несколько способов, как сэкономить личные средства, и главным из них является ведение бюджета. Об этом 16 ноября рассказал финансовый советник, эксперт портала Научно-исследовательского института Минфина РФ «Моифинансы.рф» Алексей Родин.

«Существует огромное количество мобильных приложений и сервисов, позволяющих вести бюджет. Нужно их протестировать и выбрать наиболее удобный. Первым делом стоит начать записывать и разносить по категориям все свои траты. Затем нужно посчитать доходы. Проанализировать все категории, и определить, где можно уменьшить расходы», — рассказал он «Газете.Ru».

Этот способ позволит избавиться от необязательных трат, таких как поездки на такси, обеды в ресторанах, подписки и развлекательные сервисы.

Родин также посоветовал использовать банковскую карту с кешбэком и внимательно следить за акциями в магазинах.

«Наличие кешбэка позволит получать дополнительно 400–500 рублей в месяц с трат. А проценты на остаток в некоторых банках достигают сопоставимых с доходностью на вкладах. Заранее заготовленный список покупок в магазинах позволяет избежать импульсивных покупок. А в рамках акций нужно помнить еще одно правило — «Покупать только то, что купил бы и без скидки», — сказал эксперт.

Дополнительный доход могут принести налоговые вычеты. По его словам, социальные вычеты позволяют ежегодно вернуть 13% со 120 тыс. рублей, потраченных на обучение, лечение и спорт. Также сэкономить поможет тщательное обдумывание перед крупными покупками.

«Внесите вещь в список желаний и отложите ее приобретение на несколько дней или даже недель. Если по прошествии этого срока вещь все еще необходима, стоит взять еще несколько дней и изучить все предложения на рынке и выбрать наиболее выгодный вариант», — рассказал советник.

Ранее, 15 ноября, директор по розничным продуктам финтех-компании «ЮMoney» Андрей Ефимочкин рассказал, что самый выгодный способ покупки подарков — ноябрьские распродажи, которые закончатся 24 ноября. Он рекомендовал составить список подарков, а затем найти их в интернет-магазинах и на маркетплейсах.