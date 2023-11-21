Бьет ключевой: новый налог заплатят держатели вкладов свыше 1,6 млн
Вклады россиян от 1,6 млн рублей подпадут под налог на проценты с депозитов, выяснили «Известия». Столько должно лежать у человека, чтобы доходность вклада была порядка 150 тыс. в год — именно такая сумма стала облагаться сбором в бюджет после роста ключевой ставки до 15%. Заплатить НДФЛ нужно будет по итогам 2023-го: власти запланировали получить по этой статье 101 млрд рублей. Эксперты считают, что эту сумму собрать удастся, причем с каждым годом поступления будут расти на фоне увеличения доходов населения и инфляции.
Кто должен заплатить налог на проценты с вкладов
Ужесточение денежно-кредитной политики снизило число плательщиков налога на доходы физлиц (НДФЛ) от депозитов. Изначально заявлялось, что под сбор подпадут вклады от 1 млн рублей. Однако в законе формула подсчета такая: нужно умножить 1 млн рублей на максимальное значение ключевой ставки ЦБ за год. Получившаяся сумма — налогооблагаемая база.
В октябре Банк России поднял ключевую до 15%. Из-за этого облагаемая сумма для начисления сбора теперь составит 150 тыс. рублей, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. С начала года этот показатель уже увеличился в два раза (с 75 тыс. рублей), поскольку ключевая в январе была вдвое ниже — 7,5%.
Доходности по новым вкладам меняются вслед за ключевой. В начале ноября максимальный процент по продукту в рублях достигал диапазона 14–17%, писали ранее «Известия». В среднем проценты по депозитам составили 12,1–12,8% годовых. Но если подсчитать именно среднюю арифметическую доходность в 2023 году, то по итогу 11 месяцев она составит около 9% годовых.
— Таким образом, все вклады ниже 1,665 млн рублей подпадают под необлагаемую налогом сумму, так как годовой доход от таких депозитов при средней ставке в 9% составит 149 850 рублей, — поделился расчетами Владимир Чернов.
Важно, что при расчете налогооблагаемой базы учитываются не только срочные депозиты, но также накопительные и другие счета, по которым начисляются проценты. Если вклад открыт в иностранной валюте, доход по нему будет пересчитан в рубли по курсу ЦБ.
Заплатить с доходов нужно будет 13% — по стандартной ставке НДФЛ. То есть если человек заработал 150 тыс. рублей, то перечислить он должен будет 19,5 тыс. ФНС рассчитает точную сумму на основе сведений от банков. «Известия» направили запрос в налоговую службу. Внести платеж необходимо по итогам 2023 года — до 1 декабря 2024-го.
В этом году россияне заплатят такой сбор впервые. Хотя законодательство появилось два года назад, в 2021 и 2022 годах власти освободили граждан от этого сбора на фоне кризиса и санкций.
Налог на проценты с вкладов коснется очень малого числа граждан, у которых сумма депозитов исчисляется миллионами и миллиардами рублей, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. При этом средний объем сбережений у россиян составляет всего несколько сотен тысяч рублей на семью. Под налог попадет менее 1% вкладчиков, считает он. Официальной статистики о том, сколько всего граждан имеют сберегательные продукты, на сайте Банка России нет. «Известия» направили запрос в ЦБ.
Сколько власти соберут с налога на доход от вкладов
Ранее «Известия» писали, что власти планируют за три года суммарно получить 312 млрд рублей с этого налога (в 2024-м — 101 млрд рублей, в 2025-м — 104 млрд, а в 2026-м — 107 млрд рублей). В «БКС Мир инвестиций» называют эти прогнозы реалистичными. Судя по динамике валютных пар, ЦБ и Минфину удалось остановить девальвацию рубля и причин для сохранения высокой ключевой всё меньше, полагает Валерий Емельянов. То есть дальше доходность, которая облагается сбором в бюджет, будет снижаться, а значит, всё больше людей попадет под сбор.
При этом, пока ставки по вкладам на привлекательном уровне, всё больше граждан принесут в банк свои сбережения.
В декабре ЦБ РФ проведет заключительное в этом году заседание по ключевой ставке. Эксперты допускают, что ее могут как оставить на сегодняшнем уровне, так и поднять. Тогда база для налога на доход с вкладов снова будет пересчитана.
— Возможно, в I квартале 2024-го ставку будут держать выше 10%, но позже ЦБ начнет сворачивать жесткую монетарную политику и возвращаться к более привычному диапазону в 6–8%. В среднем по году в 2024-м мы можем иметь ключевую чуть выше 9%, — ожидает Валерий Емельянов.
Традиционно россияне выбирают вклады сроком на год или меньше, но в целом больше смотрят на размер ставки, заявил он. Сейчас самые высокие — по депозитам на три месяца, они популярны у населения, подытожил эксперт. На продукты, рассчитанные на год и больше, приходится лишь 19%, оценил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.
При этом доля вкладов от трех и более лет, по данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), упала до минимума за десятилетие. А недостаток длинных денег в финансовой системе — не лучший сигнал для экономики. Поэтому в конце сентября Минфин выступил с инициативой отменить налог на доход от долгосрочных депозитов (от одного года). Этот вопрос всё еще прорабатывается, сообщили «Известиям» в ведомстве.
Прогнозируемая сумма поступлений от сбора будет расти с годами из-за роста количества банковских вкладов, ожидает Владимир Чернов. Также повлияет увеличение доходов населения в номинальном выражении в связи с инфляцией, считает он.
Граждане несут средства в банк, чтобы сохранить их от обесценивания. Однако с учетом необходимости уплаты налога депозиты будут давать несущественный доход населению, полагает доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Впрочем, пока сбор не очень влияет на интерес вкладчиков к этому продукту, отметили в АКРА.