Бьет ключевой: новый налог заплатят держатели вкладов свыше 1,6 млн

Вклады россиян от 1,6 млн рублей подпадут под налог на проценты с депозитов , выяснили «Известия». Столько должно лежать у человека, чтобы доходность вклада была порядка 150 тыс. в год — именно такая сумма стала облагаться сбором в бюджет после роста ключевой ставки до 15% . Заплатить НДФЛ нужно будет по итогам 2023-го: власти запланировали получить по этой статье 101 млрд рублей. Эксперты считают, что эту сумму собрать удастся, причем с каждым годом поступления будут расти на фоне увеличения доходов населения и инфляции .

Кто должен заплатить налог на проценты с вкладов

Ужесточение денежно-кредитной политики снизило число плательщиков налога на доходы физлиц (НДФЛ) от депозитов . Изначально заявлялось, что под сбор подпадут вклады от 1 млн рублей. Однако в законе формула подсчета такая: нужно умножить 1 млн рублей на максимальное значение ключевой ставки ЦБ за год. Получившаяся сумма — налогооблагаемая база .

В октябре Банк России поднял ключевую до 15%. Из-за этого облагаемая сумма для начисления сбора теперь составит 150 тыс. рублей , отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. С начала года этот показатель уже увеличился в два раза (с 75 тыс. рублей), поскольку ключевая в январе была вдвое ниже — 7,5%.

Доходности по новым вкладам меняются вслед за ключевой . В начале ноября максимальный процент по продукту в рублях достигал диапазона 14–17%, писали ранее «Известия». В среднем проценты по депозитам составили 12,1–12,8% годовых. Но если подсчитать именно среднюю арифметическую доходность в 2023 году, то по итогу 11 месяцев она составит около 9% годовых .

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— Таким образом, все вклады ниже 1,665 млн рублей подпадают под необлагаемую налогом сумму, так как годовой доход от таких депозитов при средней ставке в 9% составит 149 850 рублей , — поделился расчетами Владимир Чернов.

Важно, что при расчете налогооблагаемой базы учитываются не только срочные депозиты, но также накопительные и другие счета, по которым начисляются проценты. Если вклад открыт в иностранной валюте, доход по нему будет пересчитан в рубли по курсу ЦБ.

Заплатить с доходов нужно будет 13% — по стандартной ставке НДФЛ. То есть если человек заработал 150 тыс. рублей, то перечислить он должен будет 19,5 тыс. ФНС рассчитает точную сумму на основе сведений от банков. «Известия» направили запрос в налоговую службу. Внести платеж необходимо по итогам 2023 года — до 1 декабря 2024-го.

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В этом году россияне заплатят такой сбор впервые . Хотя законодательство появилось два года назад, в 2021 и 2022 годах власти освободили граждан от этого сбора на фоне кризиса и санкций.

Налог на проценты с вкладов коснется очень малого числа граждан , у которых сумма депозитов исчисляется миллионами и миллиардами рублей, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. При этом средний объем сбережений у россиян составляет всего несколько сотен тысяч рублей на семью. Под налог попадет менее 1% вкладчиков, считает он. Официальной статистики о том, сколько всего граждан имеют сберегательные продукты, на сайте Банка России нет. «Известия» направили запрос в ЦБ.

Сколько власти соберут с налога на доход от вкладов

Ранее «Известия» писали, что власти планируют за три года суммарно получить 312 млрд рублей с этого налога (в 2024-м — 101 млрд рублей, в 2025-м — 104 млрд, а в 2026-м — 107 млрд рублей). В «БКС Мир инвестиций» называют эти прогнозы реалистичными. Судя по динамике валютных пар, ЦБ и Минфину удалось остановить девальвацию рубля и причин для сохранения высокой ключевой всё меньше, полагает Валерий Емельянов. То есть дальше доходность, которая облагается сбором в бюджет, будет снижаться, а значит, всё больше людей попадет под сбор.

При этом, пока ставки по вкладам на привлекательном уровне, всё больше граждан принесут в банк свои сбережения .

В декабре ЦБ РФ проведет заключительное в этом году заседание по ключевой ставке . Эксперты допускают, что ее могут как оставить на сегодняшнем уровне, так и поднять. Тогда база для налога на доход с вкладов снова будет пересчитана .

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— Возможно, в I квартале 2024-го ставку будут держать выше 10%, но позже ЦБ начнет сворачивать жесткую монетарную политику и возвращаться к более привычному диапазону в 6–8%. В среднем по году в 2024-м мы можем иметь ключевую чуть выше 9%, — ожидает Валерий Емельянов.

Традиционно россияне выбирают вклады сроком на год или меньше, но в целом больше смотрят на размер ставки, заявил он. Сейчас самые высокие — по депозитам на три месяца, они популярны у населения, подытожил эксперт. На продукты, рассчитанные на год и больше, приходится лишь 19%, оценил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

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При этом доля вкладов от трех и более лет, по данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), упала до минимума за десятилетие. А недостаток длинных денег в финансовой системе — не лучший сигнал для экономики. Поэтому в конце сентября Минфин выступил с инициативой отменить налог на доход от долгосрочных депозитов (от одного года). Этот вопрос всё еще прорабатывается, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Прогнозируемая сумма поступлений от сбора будет расти с годами из-за роста количества банковских вкладов , ожидает Владимир Чернов. Также повлияет увеличение доходов населения в номинальном выражении в связи с инфляцией, считает он.