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21 ноября — День работника налоговых органов: история и традиции праздника

В России 21 ноября отмечают День работника налоговых органов
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Ежегодно 21 ноября отмечается День работника налоговых органов — профессиональный праздник сотрудников Федеральной налоговой службы России. В 2023 году эта дата приходится на вторник. «Известия» рассказывают, когда появился праздник и какие традиции с ним связаны.

День работника налоговых органов – 2023: история праздника

Праздник был учрежден в честь создания Государственной налоговой службы, позднее переименованной в Федеральную налоговую службу (ФНС). Соответствующий документ 21 ноября 1991 года подписал президент Борис Ельцин. В итоге именно эту дату выбрали для торжества.

Однако официально День работника налоговых органов начали отмечать с 2000 года, когда был подписан другой указ, уже президентом Владимиром Путиным. С тех пор он ежегодно празднуется в фиксированную дату.

День работника налоговых органов — 2023: о профессии

Задача налогового инспектора — контроль за исполнением законодательства и обеспечение сбора налогов с физических лиц и организаций. Но обязанности зависят от типа инспекции, отдела и должности. Одни только ставят на учет и регистрируют плательщиков, другие принимают декларации, консультируют и проводят сверки.

Налоговый контроль проводится посредством налоговых проверок. Инспекторы проверяют первичную документацию — договора, накладные, счет-фактуры, платежные и другие документы. Цель такой проверки — убедиться, что компания или ИП правильно исчислила и вовремя уплатила все налоги и сборы.

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Чтобы получить квалификацию экономиста-специалиста по налогообложению, необходимо получить профильное высшее образование по направлению «Налоги и налогообложение», а также пройти стажировку в ФНС.

День работника налоговых органов – 2023: как отмечают

Праздник, как правило, проводят на работе. Для сотрудников проводятся торжественные мероприятия. На них традиционно награждают лучших сотрудников и подводят итоги работы за год. В крупных подразделениях устраивают фуршеты и праздничные концерты.

К Дню работника налоговых органов также приурочен всероссийский конкурс «Лучший налоговый инспектор». Он состоит из нескольких туров. В частности, конкурсанты должны творчески представить себя, свою инспекцию и продемонстрировать знание налогового законодательства. Победителям вручают ценные призы.

На телевидении выходят сюжеты об истории налоговой службы и ее развитии в наши дни.

День работника налоговых органов – 2023: интересные факты

История создания налоговой системы берет начало во времена Ивана Грозного. Хотя различные сборы существовали и раньше. Самой древнейшей формой налогов на Руси выступали дань и оброк. Однако при царе этот процесс был централизован благодаря учреждению Приказа Большого прихода — первого государственного органа, заведовавшего сбором налогов. А спустя почти век появился Торговый устав, ставший прообразом современного Налогового кодекса.

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Развитие налоговая система получила при Петре I. Самым знаменитым нововведением того времени стала пошлина за бороду. Уплатившему ее выдавали специальный знак, который нужно было носить с собой. Налог просуществовал около 70 лет. Помимо него еще были налоги на покос сена, с варки пива и даже на религиозные взгляды.

Серьезное преобразование налоговая система в России претерпела в XIX веке во времена Петра Столыпина, бывшего тогда министром финансов. В ней появились элементы и структуры, которые сегодня успешно применяются не только в России, но и ряде других стран.

Ранее «Известия» рассказали, как отмечают свой праздник участковые уполномоченные полиции.

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