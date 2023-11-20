21 ноября — День работника налоговых органов: история и традиции праздника

Ежегодно 21 ноября отмечается День работника налоговых органов — профессиональный праздник сотрудников Федеральной налоговой службы России. В 2023 году эта дата приходится на вторник. «Известия» рассказывают, когда появился праздник и какие традиции с ним связаны.

День работника налоговых органов – 2023: история праздника

Праздник был учрежден в честь создания Государственной налоговой службы, позднее переименованной в Федеральную налоговую службу (ФНС). Соответствующий документ 21 ноября 1991 года подписал президент Борис Ельцин. В итоге именно эту дату выбрали для торжества.

Однако официально День работника налоговых органов начали отмечать с 2000 года, когда был подписан другой указ, уже президентом Владимиром Путиным. С тех пор он ежегодно празднуется в фиксированную дату.

День работника налоговых органов — 2023: о профессии

Задача налогового инспектора — контроль за исполнением законодательства и обеспечение сбора налогов с физических лиц и организаций. Но обязанности зависят от типа инспекции, отдела и должности. Одни только ставят на учет и регистрируют плательщиков, другие принимают декларации, консультируют и проводят сверки.

Налоговый контроль проводится посредством налоговых проверок. Инспекторы проверяют первичную документацию — договора, накладные, счет-фактуры, платежные и другие документы. Цель такой проверки — убедиться, что компания или ИП правильно исчислила и вовремя уплатила все налоги и сборы.

Чтобы получить квалификацию экономиста-специалиста по налогообложению, необходимо получить профильное высшее образование по направлению «Налоги и налогообложение», а также пройти стажировку в ФНС.

День работника налоговых органов – 2023: как отмечают

Праздник, как правило, проводят на работе. Для сотрудников проводятся торжественные мероприятия. На них традиционно награждают лучших сотрудников и подводят итоги работы за год. В крупных подразделениях устраивают фуршеты и праздничные концерты.

К Дню работника налоговых органов также приурочен всероссийский конкурс «Лучший налоговый инспектор». Он состоит из нескольких туров. В частности, конкурсанты должны творчески представить себя, свою инспекцию и продемонстрировать знание налогового законодательства. Победителям вручают ценные призы.

На телевидении выходят сюжеты об истории налоговой службы и ее развитии в наши дни.

День работника налоговых органов – 2023: интересные факты

История создания налоговой системы берет начало во времена Ивана Грозного. Хотя различные сборы существовали и раньше. Самой древнейшей формой налогов на Руси выступали дань и оброк. Однако при царе этот процесс был централизован благодаря учреждению Приказа Большого прихода — первого государственного органа, заведовавшего сбором налогов. А спустя почти век появился Торговый устав, ставший прообразом современного Налогового кодекса.

Развитие налоговая система получила при Петре I. Самым знаменитым нововведением того времени стала пошлина за бороду. Уплатившему ее выдавали специальный знак, который нужно было носить с собой. Налог просуществовал около 70 лет. Помимо него еще были налоги на покос сена, с варки пива и даже на религиозные взгляды.

Серьезное преобразование налоговая система в России претерпела в XIX веке во времена Петра Столыпина, бывшего тогда министром финансов. В ней появились элементы и структуры, которые сегодня успешно применяются не только в России, но и ряде других стран.

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