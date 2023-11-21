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Путин встретился с главой ФНС Егоровым

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Фото: официальный сайт президента РФ
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Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым.

Беседа прошла накануне, 20 ноября, поздно вечером. На встрече Егоров проинформировал Путина о результатах работы ФНС в текущем году.

«У нас очень неплохо уже сейчас себя чувствует и налог на прибыль, если говорить о ненефтегазовых доходах, — плюс 20%. НДС — плюс 11%. Страховые взносы — плюс 29%. Там плюс платежи за прошлый год, по которым отсрочку людям делали, компаниям по тому году. НДФЛ — рост 13%, что соответствует общему росту зарплаты в стране», — приводятся слова Егорова в публикации на сайте Кремля.

Глава ФНС рассказал, что за счет снижения административной нагрузки снизилось вдвое число проверок. Также появились первые результаты после введения единого налогового счета.

«Реформу можно считать состоявшейся. Теперь у каждого налогоплательщика один, по сути, счет в налоговой, ему не нужно распределять деньги по бюджетам страны. Он платит на один счет, а мы уже автоматически совместно с казначейством занимаемся этим расщеплением. У нас невыясненных платежей было примерно 670 млрд рублей, в этом году 28», — отметил Егоров.

Подводя итог, он указал, что налоговая система в России стала прозрачнее, что повысило уровень собираемости налогов.

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Накануне глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, что бюджет России на данный момент получил от налога на сверхприбыль 40 млрд рублей. Он добавил, что основной период уплаты налогов приходится на ноябрь-декабрь, и выразил надежду, что до конца года планируемая сумма будет собрана.

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