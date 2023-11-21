Президент Таджикистана Рахмон прилетел в Москву

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в Москву с официальным визитом. Его 21 ноября встретили с почетным караулом.

Для Рахмона военный оркестр исполнил российский гимн. Президент Таджикистана прошел по красной дорожке, а после традиционно поприветствовал военных, отдав им честь.

Вместе с таджикским лидером в Москву в этот день прилетели главы МИД, минобороны и МВД, минэнерго, минэкономразвития и ряд других высокопоставленных чиновников.

У Рахмона в Москве запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. На ней планируется обсуждение партнерства между Россией и Таджикистаном, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

По итогам переговоров планируется подписание ряда важных двусторонних документов, а также заявление глав государств для СМИ.

Официальный визит Рахмона продлится 21 и 22 ноября. Пресс-служба таджикского лидера отмечала, что встречи планируется провести в узком и расширенном составах.

В прошлый раз президенты России и Таджикистана встречались 13 октября в Бишкеке.

Во время встречи Путин заявил, что отношения двух стран развиваются как они планировали, в частности, решаются вопросы по линии безопасности. Рахмон, в свою очередь, указал на то, что у взаимодействия стран есть хорошая позитивная динамика по всем направлениям.