Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Египта отверг принудительное перемещение палестинцев из сектора Газа
Мир
Путин поблагодарил президента Египта за помощь в возвращении россиян из Газы
Мир
Министр обороны ФРГ сообщил о предоставлении Украине пакета помощи на €1,3 млрд
Мир
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах о судьбе заложников в секторе Газа
Мир
Лидер Бразилии осудил неизбирательное применение силы Израилем в Газе
Общество
Ковальчук назвал масштабным научное соглашение Таджикистана и РФ
Общество
Еще одно уголовное дело возбудили по факту отравления наркотиками в Астрахани
Мир
Баку заявил о готовности к переговорам с Ереваном по мирному договору
Мир
Погранслужба Украины сообщила о блокировке КПП словацкими перевозчиками
Мир
Президент Ирана призвал страны БРИКС признать «террористическим» режим Израиля
Мир
Путин заявил о заинтересованности РФ в работе по геологоразведке с Таджикистаном
Мир
Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты
Пресс-релизы
В Москве состоится Всероссийский форум технологического предпринимательства

Президент Таджикистана Рахмон прилетел в Москву

Президент Таджикистана Рахмон прилетел в Москву с официальным визитом
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в Москву с официальным визитом. Его 21 ноября встретили с почетным караулом.

Для Рахмона военный оркестр исполнил российский гимн. Президент Таджикистана прошел по красной дорожке, а после традиционно поприветствовал военных, отдав им честь.

Вместе с таджикским лидером в Москву в этот день прилетели главы МИД, минобороны и МВД, минэнерго, минэкономразвития и ряд других высокопоставленных чиновников.

Жаркий прием: зачем Сергей Лавров посетил Таджикистан
Глава МИД РФ рассказал о негласных попытках Запада открыть новый антироссийский «фронт» в Центральной Азии

У Рахмона в Москве запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. На ней планируется обсуждение партнерства между Россией и Таджикистаном, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

По итогам переговоров планируется подписание ряда важных двусторонних документов, а также заявление глав государств для СМИ.

Официальный визит Рахмона продлится 21 и 22 ноября. Пресс-служба таджикского лидера отмечала, что встречи планируется провести в узком и расширенном составах.

В прошлый раз президенты России и Таджикистана встречались 13 октября в Бишкеке.

Во время встречи Путин заявил, что отношения двух стран развиваются как они планировали, в частности, решаются вопросы по линии безопасности. Рахмон, в свою очередь, указал на то, что у взаимодействия стран есть хорошая позитивная динамика по всем направлениям.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023