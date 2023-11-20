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Путин обсудит с Рахмоном международные и региональные вопросы на встрече в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудят на встрече в Москве 21 ноября партнерство и вопросы международной и региональной тематики. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.

«Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, другие ключевые аспекты российско-таджикистанского стратегического партнерства», — сказано в сообщении.

Отмечается также, что по итогам переговоров будет подписан ряд важных двусторонних документов. Главы государств также сделают заявления для СМИ, добавили в пресс-службе.

Президент Таджикистана посетит Россию с официальным визитом 21–22 ноября.

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Предыдущая встреча лидеров двух стран прошла в середине октября в Бишкеке. Путин тогда заявил, что правительства стран работают, решаются вопросы по линии безопасности. Рахмон, в свою очередь, отметил, что рад встрече с президентом РФ, и указал на то, что Россия является важным стратегическим союзником Таджикистана, а также остается ведущим торговым партнером. По словам Рахмона, между Москвой и Бишкеком расширяются культурные связи.

Ранее в том же месяце Путин поздравил Рахмона с днем рождения, отметив его вклад в укрепление стратегического партнерства между двумя странами, а также укрепление взаимовыгодных отношений в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС. Он подчеркнул, что под руководством Рахмона Таджикистан уверенно идет по пути экономического и социального развития.

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