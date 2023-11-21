Рахмон посетит Москву с официальным визитом

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибудет с официальным визитом в российскую столицу. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает пресс-служба президента.

«Эмомали Рахмон с официальным визитом отбыл в Российскую Федерацию», — передается в сообщении.

Подчеркивается, что помимо таджикского лидера в Москву также отправились главы МИД, Минобороны и МВД, Минэнерго, Минэкономразвития и ряд других высокопоставленных чиновников.

20 ноября пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудят на встрече в Москве 21 ноября партнерство и вопросы международной и региональной тематики. Отмечалось, что по итогам переговоров будет подписан ряд важных двусторонних документов

Предыдущая встреча лидеров двух стран прошла в середине октября в Бишкеке. Путин тогда заявил, что правительства стран работают, решаются вопросы по линии безопасности. Рахмон, в свою очередь, отметил, что рад встрече с президентом РФ, и указал на то, что Россия является важным стратегическим союзником Таджикистана, а также остается ведущим торговым партнером. По словам Рахмона, между Москвой и Бишкеком расширяются культурные связи.

Ранее в том же месяце Путин поздравил Рахмона с днем рождения, отметив его вклад в укрепление стратегического партнерства между двумя странами, а также укрепление взаимовыгодных отношений в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС. Он подчеркнул, что под руководством Рахмона Таджикистан уверенно идет по пути экономического и социального развития.