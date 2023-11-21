Реклама
Прямой эфир
Мир
Министр обороны ФРГ прибыл с необъявленным визитом в Киев
Экономика
Доллар упал ниже 88 рублей впервые с 30 июня
Происшествия
Руферы забрались на храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге
Мир
Марочко сообщил о проблемах ВСУ из-за состояния западной техники
Общество
В Красноярском крае 90 населенных пунктов остались отключены от электроэнергии
Мир
Рахмон посетит Москву с официальным визитом
Мир
Авианосец США прибыл на военно-морскую базу в Южной Корее
Армия
Группировка войск «Восток» сорвала контратаку ВСУ на южнодонецком направлении
Армия
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ с помощью минометов «Сани»
Происшествия
В Ярославской области возбудили уголовное дело из-за смерти ребенка при пожаре
Мир
Во Франции указали на стойкость России перед санкциями Запада
Общество
Сахалинский суд вынес приговор военному за отказ от участия в СВО
Мир
Япония с США и Южной Кореей потребовали от КНДР отказаться от запуска спутника

Рахмон посетит Москву с официальным визитом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибудет с официальным визитом в российскую столицу. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает пресс-служба президента.

«Эмомали Рахмон с официальным визитом отбыл в Российскую Федерацию», — передается в сообщении.

Подчеркивается, что помимо таджикского лидера в Москву также отправились главы МИД, Минобороны и МВД, Минэнерго, Минэкономразвития и ряд других высокопоставленных чиновников.

Жаркий прием: зачем Сергей Лавров посетил Таджикистан
Глава МИД РФ рассказал о негласных попытках Запада открыть новый антироссийский «фронт» в Центральной Азии

20 ноября пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудят на встрече в Москве 21 ноября партнерство и вопросы международной и региональной тематики. Отмечалось, что по итогам переговоров будет подписан ряд важных двусторонних документов

Предыдущая встреча лидеров двух стран прошла в середине октября в Бишкеке. Путин тогда заявил, что правительства стран работают, решаются вопросы по линии безопасности. Рахмон, в свою очередь, отметил, что рад встрече с президентом РФ, и указал на то, что Россия является важным стратегическим союзником Таджикистана, а также остается ведущим торговым партнером. По словам Рахмона, между Москвой и Бишкеком расширяются культурные связи.

Ранее в том же месяце Путин поздравил Рахмона с днем рождения, отметив его вклад в укрепление стратегического партнерства между двумя странами, а также укрепление взаимовыгодных отношений в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС. Он подчеркнул, что под руководством Рахмона Таджикистан уверенно идет по пути экономического и социального развития.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023