Президент Таджикистана Рахмон посетит Россию 21-22 ноября

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Россию с официальным визитом 21–-22 ноября, он встретится российским президентом Владимиром Путиным. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе таджикского лидера.

«Эмомали Рахмон посетит Россию с официальным визитом 21–22 ноября. Он встретится с российским президентом Владимиром Путиным, встречи пройдут в узком и расширенном составах», — цитирует ТАСС главу пресс-службы президента Таджикистана Абдуфаттоха Шарифзоду.

В середине октября лидеры встретились в Бишкеке. Путин тогда отметил, что правительства стран работают, решаются вопросы по линии безопасности.

Рахмон отметил, что рад встрече с Путиным, и указал на то, что Россия является важным стратегическим союзником Таджикистана, а также остается ведущим торговым партнером. По словам Рахмона, между Москвой и Бишкеком расширяются культурные связи.

Ранее, 5 октября, Путин поздравил Рахмона с днем рождения и отметил его вклад в укрепление стратегического партнерства между двумя странами, а также в укрепление взаимовыгодных отношений в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС. Он подчеркнул, что под руководством Рахмона Таджикистан уверенно идет по пути экономического и социального развития.

22 мая сообщалось, что российско-таджикский товарооборот в прошлом году вырос почти на 24% и составил около $1,7 млрд. В 2023 году существуют возможности для того, чтобы этот показатель достиг $2 млрд.