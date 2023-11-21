Израиль отказался сотрудничать с МУС в расследовании ситуации в Палестине

Израиль отказывается от сотрудничества с Международным уголовным судом (МУС) в расследовании ситуации в Палестине. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор в интервью «РИА Новости».

«Мы не будем сотрудничать с Международным уголовным судом, поскольку защищаем права наших граждан и боремся с терроризмом», — заявил Бен-Дор.

Представитель израильского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что у Тель-Авива отсутствует доверие к деятельности следственной комиссии МУС.

Ранее, 14 ноября, адвокат Бурак Бекироглу сообщил, что Турция подготовила иск в МУС против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвинив его в геноциде в секторе Газа. Турция считает, что любой международный протест или давление суда замедлят насилие над младенцами, женщинами, детьми и всеми гражданскими лицами, подвергшимися геноциду.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.