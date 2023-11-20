Количество погибших в результате отравления метадоном в Астрахани выросло до четырех

Четыре человека погибли в результате отравления наркотиками в Астрахани. Об этом 20 ноября сообщил источник «Известий».

Отмечается, что в результате массового отравления наркотическим веществом в Астрахани количество пострадавших увеличилось до 26 человек, на стационарном лечении находятся 17 человек.

Источник «Известий» отметил, что два человека уже выписаны, трое проходят лечение амбулаторно.

По факту случившегося проводятся следственные действия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 228. 1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Ранее, 20 ноября, сообщалось о трех погибших в результате массового отравления. Погибли две 19-летние девушки и 29-летний мужчина.

В этот же день стало известно, что в Астрахани 24 человека были госпитализированы из-за отравления метадоном. Предварительно, большинство пострадавших — молодые парни и девушки, употребившие наркотик из одной партии. Позднее в региональном минздраве уточнили, что госпитализированы 19 человек.

Позднее в пресс-службе МВД РФ сообщили о задержании трех иностранцев, предположительно, причастных к инциденту.