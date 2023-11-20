Суд на Украине подтвердил передачу церкви УПЦ заповеднику

Суд на Украине подтвердил решение о передаче Крестовоздвиженской церкви канонической Украинской православной церкви (УПЦ), расположенной в Каменце-Подольском, в собственность национального заповедника «Каменец». Об этом 20 ноября заявили в пресс-службе министерства культуры и информационной политики Украины.

«Сегодня Северо-Западный апелляционный хозяйственный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу религиозной организации «Крестовоздвиженская Украинская православная церковь», оставив без изменений решение суда первой инстанции. Оно вступило в законную силу», — сообщили в Минкультуры Украины.

Ранее, 14 июля, сообщалось, что Хозяйственный суд Хмельницкой области обязал передать заповеднику «Каменец» Крестовоздвиженскую церковь. Она находилась в пользовании УПЦ.

Ранее, 20 ноября, сообщили, что в Черкассах рейдеры в камуфляже из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) штурмом захватили монастырь канонической УПЦ Рождества Богородицы. Отмечается, что в храме собралось до 150 человек в военной форме.

В 2022 году власти Украины активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре того же года Служба безопасности Украины завела 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.