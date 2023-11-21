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«Любой фильм был бы скучен без композиторского искусства»

DJ Грув — о рейв-культуре, создании музыки для кино и своей коллекции винила
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Евгений Рудин a.k.a. DJ Грув собрал в коллекции уже 17 тыс. уникальных пластинок-первоизданий. Широкая аудитория знает Рудина как диджея и перформера, но уже более 20 лет он делает музыку для кино и ТВ. Концертная деятельность в этом деле ему не мешает: в 2023 году DJ Грув написал музыку к семи кино- и анимационным фильмам. В том числе — к экшен-сериалу РЕН ТВ «Оборотень» с Денисом Шведовым и Максимом Щёголевым, который будет показан на канале 26 ноября. «Известия» поговорили с легендой российской танцевальной сцены и приоткрыли завесу его композиторского альтер эго.

«Музыка под титры сделана не в стиле российских кинофильмов и сериалов»

— Уже 26 ноября на РЕН состоится телевизионная премьера экшен-сериала «Оборотень». Вы написали к нему музыку. Расскажите, как так получилось?

— Получилось это благодаря режиссеру сериала Ане Курбатовой. Я уже работал с ней над фильмом «Дополнительный урок», картиной, затрагивающей болезненную тему сегодняшнего общества. Мы с Аней удачно поработали над этим проектом, и она меня позвала в «Оборотень», чтобы я написал музыку.

Кадр со съемок сериала

Кадр со съемок экшен-сериала «Оборотень»

Фото: Wink

— Вы написали только открывающую сцену к сериалу или же вся музыка, которую мы слышим, вашего авторства?

— Это вся музыка, которую вы слышите. Неоклассика. Там есть электронные моменты, записанные с живыми гитарами и барабанами, а есть — где играют несколько скрипок, виолончелей. Музыка под титры сделана не в стиле российских кинофильмов и сериалов. Я старался делать музыку, которая бы не ассоциировалась с грустными нотками, заезженными аранжировками, когда мы слышим тот или иной многосерийный фильм, — это звук, который уже, наверное, лет 10–15 как не должен звучать. Я за модернизацию, за звучание электронной неоклассики.

— И сколько получилось композиций?

— Я не считал. Сложно сейчас вспомнить, потому что у меня за год уже семь проектов. И сейчас я еще в процессе. Думаю, порядка 40 номеров.

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— Долго работали над ними? Откуда взялось вдохновение?

— Всегда работает вдохновение. И всегда работаешь от «картинки». По большому счету, работаешь от того, что ты хочешь показать — приумножить тот или иной кадр, сделать его более насыщенным. Большинство людей, как это ни печально, редко слушают музыку в кино. Поэтому стараешься больше сделать каких-нибудь таких тем, чтобы обращали внимание на настроение. Однозначно, любая картина была бы скучна и неинтересна, если в ней не было бы музыкального сопровождения, именно композиторского искусства.

DJ Грув

Фото: из личного архива
Евгений Рудин a.k.a DJ Грув

— Какие кинокомпозиторы вам нравятся из современных российских и зарубежных?

— Я не так сильно знаком с современными российскими композиторами. Я вырос на советских композиторах кино: это и Гладков, и Артемьев. Я знаю, что Юрий Потеенко, если я не ошибаюсь, работал с Федором Бондарчуком много раз на различных проектах. Зарубежные — это очень большой список.

— Можете озвучить свой топ-3?

Томас Ньюман — номер один! Второй номер — Александр Деспла, и на третье я бы поставил Джона Уильямса. Ханс Циммер был бы четвертым. И Дэнни Элфмэн, конечно же, его я вообще обожаю. В последнее время он ушел в рокерскую историю, хотя продолжает писать музыку к кино.

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«Я не люблю работать с комедиями, это для меня проще всего»

— Вы сказали, что у вас в этом году уже семь проектов. Сможете их назвать?

— Это «Туда и обратно» — но он выйдет в 2024 году, «Оборотень», «Мастодонт» с Федором Добронравовым, сериал «Колотушка». Еще сейчас выйдет новогодний фильм, комедия «Новогодний ол инклюзив». А еще многосерийный мультфильм «Слаймики», который идет на телеканале «Карусель», полнометражный мультфильм, название которого я не могу огласить до его премьеры, которая состоится в 2024 году. Также подписан договор на еще один фильм, но я еще только сценарий посмотрел, жду финальный монтаж для начала работы.

— А какие проекты в 2024 году?

— Планируется фильм по книге «Степные боги», фильм с рабочим названием «Сфера», а также комедия, у которой пока нет даже рабочего названия. Вообще, я не очень люблю работать с комедиями, это для меня проще всего. Я люблю драмы и экшен.

Кадр со съемок сериала

Кадр со съемок экшен-сериала «Оборотень»

Фото: Wink

— Почему с комедиями проще?

— Там эмоции понятные. В смешном много можно найти, конечно же, грустного или романтичного. И по ситуации там понятнее, как создавать музыку. Можно писать комедию так: герой тихо идет, выглядывает — «та-та-там» — и ушел. То есть это больше акценты, чем музыка. А в драме очень много глубоких моментов. Всё-таки драма — это то, что заставляет людей задумываться. Но и комедия тоже очень нужный жанр. Люди должны не только думать и печалиться, но и радоваться и смеяться.

— А зачем вам написание музыки к кино? Вам хочется устояться в истории российской музыки как композитор или как диджей?

Ни так, ни эдак не хочется устояться. Дело в том, что в детстве родители мне всегда показывали фильмы. Я киноман жуткий, смотрю до сих пор по два фильма в день — нахожу для этого время. Наверное, та любовь к кино и к музыке, которая была привита мне родителями, пошла вперед. Просто я решил дальше развиваться, чтобы не всё время играть за пультом. Хотя я продолжаю активно это делать постоянно: концертов и выступлений меньше не стало, их количество только увеличивается. Сейчас стараюсь больше развиваться в сторону создания музыки для кино, да и не только для кино. Я пишу музыку для рекламы, для телевизионных программ. И, кстати говоря, вся музыка, под которую резиденты Comedy Club выходят на сцену, тоже моя.

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— Ваш опыт работы диджеем помогает в написании музыки к кино, есть ли что-то общее в этих направлениях работы?

— Никак не помогает. Абсолютно всё другое. Всё, что у меня есть, и всё, что я применяю — это музыкальное училище, консерватория, курсы джазовой аранжировки, непосредственно гармония — всё, что с этим связано. А диджейство — это другое.

Кадр со съемок сериала

Кадр со съемок экшен-сериала «Оборотень»

Фото: Wink

— Вас узнают на улице? Как часто это происходит?

— Достаточно часто узнают. Но, конечно, не как Сергея Бурунова, с которым мы близко дружим. На фоне Бурунова из 100% меня узнают 10%. Но вообще, это происходит каждый день, и мне никогда не сложно сфотографироваться и пообщаться, лишний раз улыбнуться, ведь это моя публика, и я ее ценю.

— Говорят, что сейчас очень модные и классные Shortparis и Therr Maitz. Слушали?

— Да, знаю Shortparis. Для меня это, наверное, нечто старое в новом прочтении. А я немножко любитель другого — тот же Therr Maitz. Антона Беляева я прекрасно знаю, это мой старый друг. Еще когда он жил в Хабаровске и приходил ко мне на концерты, мы с ним там познакомились. И Tesla Boy, Антон Севидов — мы прекрасно общаемся. Потом Triangle Sun — замечательнейшая, красивейшая музыка.

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«Ходил на курсы сомелье, но вина уже наколлекционировался»

— Вы — пионер и новатор российского электронного звучания. Чем клубная музыка сегодня отличается от той, которая была в 90-х и затем в нулевых?

— Сейчас совершенно другое понимание клубной тусовки. Народ прекратил активно и регулярно ходить по клубам, как таковых клубов не осталось. Теперь большинство публики тусуется в барах и гастробарах, где так же играет музыка разных жанров. Отдельные тусовки собираются на какие-то живые концерты, большие рейвы, тематические мероприятия. На данный момент всё, что есть в клубной и танцевальной музыке, в электронике, мне безумно нравится. Можно показывать себя, показывать музыку, всё доступно на цифровых площадках, а молодежь может экспериментировать со звуком. Доступны стали технологии. Раньше, чтобы записать музыку, нужно было быть очень состоятельным человеком и иметь доступ к студии звукозаписи, а сейчас можно элементарно купить синтезатор.

Кадр со съемок сериала

Кадр со съемок экшен-сериала «Оборотень»

Фото: Wink

— Винил стали покупать и слушать чаще. Вы чувствуете тенденцию возвращения моды на пластинки?

А мода на винил никуда и не пропадала. Просто что-то вышло вперед, а пластинки как печатались, как продавались, так они печатаются и продаются. Я сам переиграл столько винила, сколько никто в этой стране. Это я могу абсолютно точно сказать по своей коллекции винила и по всему, что с этим связано.

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— Сколько винила в вашей коллекции?

На студии у меня около 3,5 тыс. пластинок, а так я снимаю несколько ситибоксов. По моим подсчетам, у меня в коллекции 17 с чем-то тысяч штук. Первые пластинки, которые я начал играть, появились у меня в 1989 году. Сейчас собираю коллекцию рока, хип-хопа, первой электроники, поп-музыки и, конечно, классики. Ищу на виниле первоизданные материалы, тест-прессы, которые входят в первую сотню, например, или первую десятку. Допустим, я нашел первый выпуск релиза альбома «Paranoid» Black Sabbath 1953 года. Продолжаю собирать.

— Насколько я знаю, вы и вино коллекционировали раньше?

— Да. Сейчас какие-то позиции продал, какие-то подарил. У меня не много было, три двухметровых холодильника. Наколлекционировался. Во Франции меня всё это затянуло на какое-то время. Даже ходил на курсы сомелье. Это было веяние времени, но тот период длился 15–17 лет.

Кадр со съемок сериала

Кадр со съемок экшен-сериала «Оборотень»

Фото: Wink

— Вы — земляк заядлого коллекционера арт-объектов Андрея Малахова, который открыл центр современного искусства «Сияние» в родных Апатитах. Какие у вас отношения с совриском?

— Собственно, то, что Андрей выбирает, мне нравится. Я был у него в центре не раз. Можно сказать, что он обогащает современным искусством весь Кольский полуостров: воспитывает, прививает правильный вкус. У него вкус очень хороший, своеобразный и в то же время понятный многим.

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«Я объездил всю Россию, кроме Лабытнанги»

— Как у вас обстоят дела с концертами и выступлениями на сегодня?

Год от года количество концертов увеличивается. Я работаю на большом количестве клубных, частных, корпоративных, городских фестивалей, мероприятий и праздников: на различных Днях города, Днях металлурга, Днях шахтера и так далее. Очень правильно, что наше правительство и руководства отдельно взятых регионов дают людям развлекаться. Человеку нужны любовь, добро, счастье, позитив и возможность куда-то выйти, хорошо провести время. Ряд концертов в 2023 году я провел за границей. В среднем в год у меня от 100 до 150 концертов.

— Сколько за корпоратив берете?

— Это зависит от многих факторов, в том числе от даты, города, площадки, целевой аудитории, логистики, загруженности соседних дат и количества людей. После того, как декабрьская корпоративная история заканчивается, в январе рассматриваем приглашение поработать на островах, которое мы совмещаем с отдыхом.

Кадр со съемок сериала

Кадр со съемок экшен-сериала «Оборотень»

Фото: Wink

— Есть ли город в России, в который вы еще не ездили?

— Лабытнанги (смеется). Конечно же, я много городов объездил. Наверное, везде побывал, где только можно, за эти годы, чему я благодарен. Я очень люблю гастролировать, до сих пор отношусь к этому с любовью.

— Как спасаетесь от выгорания?

— Я об этом не думаю. Не хочу хвастаться, но я настолько люблю свое дело, которым занимаюсь, что у меня нет моментов для выгорания. Я не медитирую, не веду дневник благодарности.

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