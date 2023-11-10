«Надо собраться и вспомнить хотя бы пару нот»
Когда ты в компании 11 тыс. людей, с которыми у тебя общий музыкальный вкус, это великая сила, уверены рок-музыканты. Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный известные затейники. Поклонников «Пикника» не удивишь театральностью концертов группы. 11 ноября в Москве на «ВТБ Арене» поклонников рокеров ожидает: 3D-мэппинг, огромные куклы, воздушные шары, лазеры, необыкновенные инструменты и артисты. Музыканты представят новую программу, которая целиком будет состоять из сюрпризов, оправдывая свое название — «Будущее ждет нас». Легенды русского рока обещают планетарный масштаб. Концерт пройдет при информационной поддержке РЕН ТВ и будет показан в эфире телеканала. «Известия» побывали на репетиции у рокеров, где Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный рассказали, чем удивят поклонников.
«Лазерная пирамида, внутри которой будем находиться мы. А может быть, даже зрители!»
— Казалось бы, всё уже было на концертах «Пикника»: ходулисты, лазерное шоу, 3D-мэппинг, летающая шляпа. На этот раз в афишах пишут: «Шоу планетарного масштаба!» Обещают, что зрители увидят самое масштабное представление за всю историю группы. Так ли это?
Эдмунд:
— Всё правильно написано. Во-первых, большой масштаб требует больших форм. Поэтому у нас будет не одна сцена, а две. И для «другой» сцены у меня специально приготовлена маленькая гитара. А далее всё будет увеличиваться. Например, в песне «Шаман» на сцену выйдут сразу три шамана.
— И у каждого три руки?
Эдмунд:
— Вот это мы проверим уже на месте.
Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный
Марат:
— Что хочу заметить, билетов на концерт почти нет! Поэтому, хочешь не хочешь, а надо собраться и вспомнить хотя бы пару нот (улыбается).
К этому концерту мы готовились полгода. У нас была, скажем так, «проба пера» в Питере во Дворце спорта «Юбилейный». Там мы поэкспериментировали с голографическими проекциями. Их выводили на огромную поверхность размером 20 на 15 м. Вот представьте только!
Эдмунд:
— А еще на концерте появится лазерная пирамида, внутри которой будем находиться мы. А может быть, даже зрители!
Марат:
— Русский язык такой богатый, емкий, им можно всё описать. Но чтобы рассказать о том, что будет на шоу, здесь даже я начинаю спотыкаться.
Эдмунд:
— Ну, некоторые хитрости не хотелось бы рассказывать. Потому что иначе тогда не будет эффекта внезапности.
Марат:
— Концерт разделен на три части. В первой нас разделяет с залом стекло.
Эдмунд:
— Которое разбивается и падает, не побоюсь этого слова. То есть это одноразовая конструкция.
— Зачем всё это делается? Почему нельзя было по старинке, скромно?
Эдмунд:
— Например, выйти во фланелевых рубашках, исполнить полюбившиеся мотивы, русские народные песни попеть: «Ой, да то не вечер, то не вечер…» Это одна из любимых песен. Кстати, подберемся к ней когда-нибудь.
Марат:
— Дело всё в том, что восприятие человека, когда он находится в компании 11 тыс. людей, с которыми его связывает общий музыкальный вкус, — это великая сила. Поэтому шоу, которое происходит на сцене, оно улетает в зал и там удваивается, утраивается.
Эдмунд:
— И возвращается к нам уже в разы увеличившимся. И для поклонников мы должны соответствовать.
Марат:
— Любое движение света, лазеров в зрительном зале и на сцене, бесконечные проекции, экраны, оно будто бы находится в огромной чаше. А некий космический радиотелескоп собирает это всё воедино и начинает транслировать.
«Мы используем всё в своих выступлениях, что придумало человечество на сегодняшний день»
— Мудрено. Заинтриговали. Афиши обещают технологии будущего. Будто бы в шоу задействованы нейросети. Каким образом это коснулось и группы «Пикник»?
Марат:
— Технически мы используем всё в своих выступлениях, что придумало человечество на сегодняшний день. Надеюсь, что мы не отстали больше чем на неделю от прогресса.
— Что означает фраза «Концерт юбилейный во всех отношениях»?
Марат:
— Для нас самих это веха. В этом году мы гастролируем по стране подольше, чем обычно. У нас это называется «стадионный тур».
— Это заметно. Площадки-то у «Пикника» все огромные.
Эдмунд:
— Да. Мы замахнулись, как говорится, на Вильяма нашего Шекспира.
Марат:
— Группа решила попытать свои силы. И знаете, получили хороший отклик от людей. Недавно мы были в Ростове. Там встретили поклонников, которые рассказали нам, что только что посетили наше выступление в Краснодаре. Им так понравилось, что они вслед за нами отправились в Ростов.
— Обычная история, мне кажется.
Эдмунд:
— Для нас обычная. А для зрителей? Многое в жизни развивается по спирали. В конце 1980-х годов у нас как раз были стадионы. Но не один в день, как сейчас, а три минимум. Прошло какое-то время, мы снова возвращаемся на эти же площадки. Только единственное…
Марат:
— Изрядно поистрепавшиеся. Шутка (смеются).
Эдмунд:
— Да. На «ВТБ-Арене» всё-таки будет один концерт, и в Ледовом дворце еще один.
— Так, наверное, не только в вас дело?
Эдмунд:
— Конечно. Почему тогда зрители не раз приходили на выступления? Да билеты были настолько дешевые, что они могли себе это позволить. Помню, у нас было одно из первых выступлений в Астрахани. И зрители не уходили. Просто брали билет на следующий концерт и возвращались к сцене.
Эдмунд Шклярский
Марат:
— Мы шутили, что эти поклонники покупают абонементы на «Пикник».
Эдмунд:
— Зрители приходили подготовленные, между прочим. Приносили с собой какие-то дудки. Помогали нам, потому что знали, что будет происходить на сцене.
Марат:
— Нынешние концерты в Москве и Питере — это некое предвосхищение еще больших шоу, космических. Где, как не на сцене таких прекрасных площадок, мы можем отрепетировать программу столь крупной формы. Экран высотой 15 и шириной 20 м ты не установишь во дворе или в гараже. Экспериментировать надо на сцене. А пройдя через это испытание, мы увидим, что как работает, и следующий экран уже будет 20 на 40 м, надеюсь.
— Вы помните, когда выступления «Пикника» стали отличаться от обычного концерта, когда в нем стали появляться элементы шоу?
Эдмунд:
— Это практически было сразу на всех концертах. Всё начиналось с гонга. Для песни «Иероглиф» мы поставили его на сцену. Гонг был металлический, такой тяжелый. И иногда от удара кувалдой он падал. Но тем не менее он у нас прижился. Еще одной из придумок стал электрический рот. Столько с ним связано. Мы его теряли, потом находили. Сейчас модернизировали его, и рот снова будет в программе. Появится на песне «В руках великана».
«Мы не знали, что у нас всё продано на это шоу, пока «Известия» не позвонили и не сказали»
— Все ли декорации прошли с группой непростой путь?
Марат:
— Не все. Некоторые были украдены. А какие-то из-за своей громоздкости были списаны.
Эдмунд:
— А помнишь, тебе в Екатеринбурге принесли бас-гитару, которая была просто нереально тяжелой. Ее сделал конструктор, который специализировался на изделиях из чугуна. Пришлось ее оставить в наших закромах.
Марат:
— Когда меня спрашивают: «Что вы посоветуете молодым музыкантам?»
Эдмунд:
— (Смеется). А меня не спрашивают.
Эдмунд Шклярский
Марат:
— А у меня всё время интересуются. И я даю совет — не мельчите. Сразу выходите на стадион. Не надо этих промежуточных этапов. Вот гонг упал — всё нормально. Шоу работает.
Эдмунд:
— И зрители уже ждут, а вдруг опять упадет гонг?
— Выйти на стадион — одно дело. А собрать аншлаг не все смогут.
Марат:
— Жизнь покажет, кто сможет. Мы вот тоже не знали, что у нас всё продано на это шоу, пока «Известия» не позвонили и не сказали. Понимаете, не надо бояться. Может, ты собираешь стадион на раз-два. Но ты не знаешь об этом, потому что не попробовал.
Марат Корчемный
— Ваши стадионные концерты не имеют ровного распределения по стране. Если смотришь на график, то вы едете по Сибири и вдруг возвращаетесь в Санкт-Петербург, потом опять летите на другой конец страны. Не связано ли это с графиком игр Континентальной хоккейной лиги?
Марат:
— Связано. Скоро у нас Екатеринбург, Тюмень и Челябинск. И мы ждем ответы от площадок. Тур расписан до мая. Но из-за сложностей логистики некоторые даты выступлений пока подвижны.
Эдмунд:
— Следите за афишами в своих городах. И будет вам счастье.
— «Будущее ждет нас», — поется в вашей песне. А у вас какие планы на будущее?
Эдмунд:
— Это фраза из песни «Только не плачь, палач». Будущее не только может быть радужным, но и тревожным. Я никогда не видел спокойных дней. Ты всегда живешь на каком-то переломе.
— Пройдет тур. И что потом?
Эдмунд:
— Новый альбом. Мы уже думаем о новой программе, более масштабной. Мы учимся у коллег. Вот сейчас «Роллинги» (Rolling Stones. — «Известия») поехали в тур. А мы ждем, какая у них будет сцена.
Марат:
— Нам интересно, чем удивят нас старшие товарищи.
— У кого-то позаимствовали какую-нибудь фишку?
Эдмунд:
— Да постоянно подсматриваем.
Марат:
— Никто тебя не научит, пока сам не найдешь. Нет институтов, нет техникумов. Учимся на собственном опыте или горьком опыте «Роллингов». Например, меня впечатлили светодиодные экраны, которые похожи на надутые паруса. Крутая находка. Бомбическая.
Эдмунд:
— У них просто ветер на концерте раздувал их, а получилось эффектно.
Марат:
— Нам тоже всё время хочется что-то допилить, доделать. Хочется добавить что-то интересное. То пару лишних саксофонов — решили усложнить себе жизнь. А для концерта в Москве пригласили одну певицу. Мы изо всех сил старались и сделали одно из лучших шоу в истории «Пикника». Приходите 11 ноября на «ВТБ Арену» в Москве. А если не успели купить билеты, у вас есть шанс попасть на концерт 2 декабря в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.
Эдмунд:
— «Сапсаны» курсируют. Приезжайте утром в Санкт-Петербург, а вечером после шоу умчитесь обратно в Москву.
Марат:
— А правильнее — побывать на обоих концертах. И в мае еще раз приехать в Сибирь. Ура!