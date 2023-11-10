Когда ты в компании 11 тыс. людей, с которыми у тебя общий музыкальный вкус, это великая сила, уверены рок-музыканты. Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный известные затейники. Поклонников «Пикника» не удивишь театральностью концертов группы. 11 ноября в Москве на «ВТБ Арене» поклонников рокеров ожидает: 3D-мэппинг, огромные куклы, воздушные шары, лазеры, необыкновенные инструменты и артисты. Музыканты представят новую программу, которая целиком будет состоять из сюрпризов, оправдывая свое название — «Будущее ждет нас». Легенды русского рока обещают планетарный масштаб. Концерт пройдет при информационной поддержке РЕН ТВ и будет показан в эфире телеканала. «Известия» побывали на репетиции у рокеров, где Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный рассказали, чем удивят поклонников.

«Лазерная пирамида, внутри которой будем находиться мы. А может быть, даже зрители!»

— Казалось бы, всё уже было на концертах «Пикника»: ходулисты, лазерное шоу, 3D-мэппинг, летающая шляпа. На этот раз в афишах пишут: «Шоу планетарного масштаба!» Обещают, что зрители увидят самое масштабное представление за всю историю группы. Так ли это?

Эдмунд:

— Всё правильно написано. Во-первых, большой масштаб требует больших форм. Поэтому у нас будет не одна сцена, а две. И для «другой» сцены у меня специально приготовлена маленькая гитара. А далее всё будет увеличиваться. Например, в песне «Шаман» на сцену выйдут сразу три шамана.

— И у каждого три руки?

Эдмунд:

— Вот это мы проверим уже на месте.

Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный Фото: Виктория Атаманчук

Марат:

— Что хочу заметить, билетов на концерт почти нет! Поэтому, хочешь не хочешь, а надо собраться и вспомнить хотя бы пару нот (улыбается).

К этому концерту мы готовились полгода. У нас была, скажем так, «проба пера» в Питере во Дворце спорта «Юбилейный». Там мы поэкспериментировали с голографическими проекциями. Их выводили на огромную поверхность размером 20 на 15 м. Вот представьте только!

Эдмунд:

— А еще на концерте появится лазерная пирамида, внутри которой будем находиться мы. А может быть, даже зрители!

Марат:

— Русский язык такой богатый, емкий, им можно всё описать. Но чтобы рассказать о том, что будет на шоу, здесь даже я начинаю спотыкаться.

Эдмунд:

— Ну, некоторые хитрости не хотелось бы рассказывать. Потому что иначе тогда не будет эффекта внезапности.

Фото: Полина Пендина

Марат:

— Концерт разделен на три части. В первой нас разделяет с залом стекло.

Эдмунд:

— Которое разбивается и падает, не побоюсь этого слова. То есть это одноразовая конструкция.

— Зачем всё это делается? Почему нельзя было по старинке, скромно?

Эдмунд:

— Например, выйти во фланелевых рубашках, исполнить полюбившиеся мотивы, русские народные песни попеть: «Ой, да то не вечер, то не вечер…» Это одна из любимых песен. Кстати, подберемся к ней когда-нибудь.

Марат:

— Дело всё в том, что восприятие человека, когда он находится в компании 11 тыс. людей, с которыми его связывает общий музыкальный вкус, — это великая сила. Поэтому шоу, которое происходит на сцене, оно улетает в зал и там удваивается, утраивается.

Эдмунд:

— И возвращается к нам уже в разы увеличившимся. И для поклонников мы должны соответствовать.

Фото: Полина Пендина

Марат:

— Любое движение света, лазеров в зрительном зале и на сцене, бесконечные проекции, экраны, оно будто бы находится в огромной чаше. А некий космический радиотелескоп собирает это всё воедино и начинает транслировать.

«Мы используем всё в своих выступлениях, что придумало человечество на сегодняшний день»

— Мудрено. Заинтриговали. Афиши обещают технологии будущего. Будто бы в шоу задействованы нейросети. Каким образом это коснулось и группы «Пикник»?

Марат:

— Технически мы используем всё в своих выступлениях, что придумало человечество на сегодняшний день. Надеюсь, что мы не отстали больше чем на неделю от прогресса.

— Что означает фраза «Концерт юбилейный во всех отношениях»?

Марат:

— Для нас самих это веха. В этом году мы гастролируем по стране подольше, чем обычно. У нас это называется «стадионный тур».

— Это заметно. Площадки-то у «Пикника» все огромные.

Эдмунд:

— Да. Мы замахнулись, как говорится, на Вильяма нашего Шекспира.

Фото: Полина Пендина

Марат:

— Группа решила попытать свои силы. И знаете, получили хороший отклик от людей. Недавно мы были в Ростове. Там встретили поклонников, которые рассказали нам, что только что посетили наше выступление в Краснодаре. Им так понравилось, что они вслед за нами отправились в Ростов.

— Обычная история, мне кажется.

Эдмунд:

— Для нас обычная. А для зрителей? Многое в жизни развивается по спирали. В конце 1980-х годов у нас как раз были стадионы. Но не один в день, как сейчас, а три минимум. Прошло какое-то время, мы снова возвращаемся на эти же площадки. Только единственное…

Марат:

— Изрядно поистрепавшиеся. Шутка (смеются).

Фото: Полина Пендина

Эдмунд:

— Да. На «ВТБ-Арене» всё-таки будет один концерт, и в Ледовом дворце еще один.

— Так, наверное, не только в вас дело?

Эдмунд:

— Конечно. Почему тогда зрители не раз приходили на выступления? Да билеты были настолько дешевые, что они могли себе это позволить. Помню, у нас было одно из первых выступлений в Астрахани. И зрители не уходили. Просто брали билет на следующий концерт и возвращались к сцене.

Эдмунд Шклярский Фото: Полина Пендина

Марат:

— Мы шутили, что эти поклонники покупают абонементы на «Пикник».

Эдмунд:

— Зрители приходили подготовленные, между прочим. Приносили с собой какие-то дудки. Помогали нам, потому что знали, что будет происходить на сцене.

Марат:

— Нынешние концерты в Москве и Питере — это некое предвосхищение еще больших шоу, космических. Где, как не на сцене таких прекрасных площадок, мы можем отрепетировать программу столь крупной формы. Экран высотой 15 и шириной 20 м ты не установишь во дворе или в гараже. Экспериментировать надо на сцене . А пройдя через это испытание, мы увидим, что как работает, и следующий экран уже будет 20 на 40 м, надеюсь.

— Вы помните, когда выступления «Пикника» стали отличаться от обычного концерта, когда в нем стали появляться элементы шоу?

Эдмунд:

— Это практически было сразу на всех концертах. Всё начиналось с гонга. Для песни «Иероглиф» мы поставили его на сцену. Гонг был металлический, такой тяжелый. И иногда от удара кувалдой он падал. Но тем не менее он у нас прижился. Еще одной из придумок стал электрический рот. Столько с ним связано. Мы его теряли, потом находили. Сейчас модернизировали его, и рот снова будет в программе. Появится на песне «В руках великана».

Фото: Полина Пендина

«Мы не знали, что у нас всё продано на это шоу, пока «Известия» не позвонили и не сказали»

— Все ли декорации прошли с группой непростой путь?

Марат:

— Не все. Некоторые были украдены. А какие-то из-за своей громоздкости были списаны.

Эдмунд:

— А помнишь, тебе в Екатеринбурге принесли бас-гитару, которая была просто нереально тяжелой. Ее сделал конструктор, который специализировался на изделиях из чугуна. Пришлось ее оставить в наших закромах.

Марат:

— Когда меня спрашивают: «Что вы посоветуете молодым музыкантам?»

Эдмунд:

— (Смеется). А меня не спрашивают.

Эдмунд Шклярский Фото: Полина Пендина

Марат:

— А у меня всё время интересуются. И я даю совет — не мельчите. Сразу выходите на стадион. Не надо этих промежуточных этапов. Вот гонг упал — всё нормально. Шоу работает.

Эдмунд:

— И зрители уже ждут, а вдруг опять упадет гонг?

— Выйти на стадион — одно дело. А собрать аншлаг не все смогут.

Марат:

— Жизнь покажет, кто сможет. Мы вот тоже не знали, что у нас всё продано на это шоу, пока «Известия» не позвонили и не сказали. Понимаете, не надо бояться. Может, ты собираешь стадион на раз-два. Но ты не знаешь об этом, потому что не попробовал.

Марат Корчемный Фото: Полина Пендина

— Ваши стадионные концерты не имеют ровного распределения по стране. Если смотришь на график, то вы едете по Сибири и вдруг возвращаетесь в Санкт-Петербург, потом опять летите на другой конец страны. Не связано ли это с графиком игр Континентальной хоккейной лиги?

Марат:

— Связано. Скоро у нас Екатеринбург, Тюмень и Челябинск. И мы ждем ответы от площадок. Тур расписан до мая. Но из-за сложностей логистики некоторые даты выступлений пока подвижны.

Эдмунд:

— Следите за афишами в своих городах. И будет вам счастье.

— «Будущее ждет нас», — поется в вашей песне. А у вас какие планы на будущее?

Эдмунд:

— Это фраза из песни «Только не плачь, палач». Будущее не только может быть радужным, но и тревожным. Я никогда не видел спокойных дней. Ты всегда живешь на каком-то переломе.

Фото: Полина Пендина

— Пройдет тур. И что потом?

Эдмунд:

— Новый альбом. Мы уже думаем о новой программе, более масштабной. Мы учимся у коллег. Вот сейчас «Роллинги» (Rolling Stones. — «Известия») поехали в тур. А мы ждем, какая у них будет сцена.

Марат:

— Нам интересно, чем удивят нас старшие товарищи.

— У кого-то позаимствовали какую-нибудь фишку?

Эдмунд:

— Да постоянно подсматриваем.

Марат:

— Никто тебя не научит, пока сам не найдешь. Нет институтов, нет техникумов. Учимся на собственном опыте или горьком опыте «Роллингов». Например, меня впечатлили светодиодные экраны, которые похожи на надутые паруса . Крутая находка. Бомбическая.

Фото: Полина Пендина

Эдмунд:

— У них просто ветер на концерте раздувал их, а получилось эффектно.

Марат:

— Нам тоже всё время хочется что-то допилить, доделать. Хочется добавить что-то интересное. То пару лишних саксофонов — решили усложнить себе жизнь. А для концерта в Москве пригласили одну певицу. Мы изо всех сил старались и сделали одно из лучших шоу в истории «Пикника». Приходите 11 ноября на «ВТБ Арену» в Москве. А если не успели купить билеты, у вас есть шанс попасть на концерт 2 декабря в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

Эдмунд:

— «Сапсаны» курсируют. Приезжайте утром в Санкт-Петербург, а вечером после шоу умчитесь обратно в Москву.

Марат:

— А правильнее — побывать на обоих концертах. И в мае еще раз приехать в Сибирь. Ура!