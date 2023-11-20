В МГИМО назвали причину закрытия Финляндией КПП на границе с Россией

Закрывая контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией, Финляндия таким образом пытается оградить себя от необходимости решать проблему высылки нежелательных категорий мигрантов. Об этом «Известиям» 20 ноября заявил политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

Он указал, что отчасти Евросоюз не имеет определенного инструмента для депортации нелегальных мигрантов.

«Какая-то доля правды в этом утверждении есть, потому что Евросоюз позиционирует себя как объединение либеральных государств с достаточно мягкой политикой в отношении мигрантов. И, собственно говоря, европейские государства в настоящее время являются жертвами такого рода политики, призванной привлекать мигрантов, для того чтобы насыщать свой рынок труда», — отметил Зудин.

По его словам, если брать во внимание именно эту причину, то необходимость высылки мигрантов, которые по тем или иным причинам нежелательны, может превращаться в проблему, причем как правовую, так и политическую.

«Возможно, закрытие пропускных пунктов на границе с Россией, они (власти Финляндии. — Ред.) таким образом сильно пытаются оградить себя от необходимости решать проблему высылки нежелательных категорий мигрантов», — подчеркнул политолог.

Четыре пункта пропуска на границе с Россией были закрыты в ночь на 18 ноября. Речь идет о КПП «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. Это ближайшие пункты пропуска к Санкт-Петербургу. В Финляндии объяснили такой шаг ухудшением ситуации с миграцией, отметив, что готовы на более решительные меры при необходимости. Впоследствии было заявлено о готовности закрыть оставшиеся пункты пропуска.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 ноября выразил сожаление в связи с планами Финляндии. Он указал на стремление финской стороны дистанцироваться «от прежнего доброго уровня и характера наших двусторонних отношений».

Между тем президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна в данный момент не имеет возможности депортировать ищущих убежища лиц. Он призвал учитывать этот факт «в принятии политических решений».