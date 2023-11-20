В МИДе выразили надежду на укрепление сотрудничества России и Аргентины

Россия с уважением относится к результатам президентских выборов в Аргентине и надеется на укрепление сотрудничества между Москвой и Буэнос-Айресом, говорится в сообщении МИД РФ для СМИ, опубликованном 20 ноября на сайте министерства.

«С уважением относимся к суверенному выбору аргентинского народа и обозначенным законно избранным президентом [Хавьером Милеем] приоритетным направлениям деятельности его администрации», — говорится в сообщении.

МИД выразил надежду на укрепление дружбы, доверия и сотрудничества между двумя странами в духе связывающего их стратегического партнерства, а также заявил о готовности к продолжению усилий по развитию отношений и взаимодействия в интересах построения справедливого миропорядка.

В ведомстве также сообщили, что, по имеющейся информации, президентские выборы в Аргентине прошли без серьезных нарушений.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме Милею заявил, что Россия рассчитывает на дальнейшее развитие стратегического партнерства и конструктивного диалога с Аргентиной. Российский лидер подчеркнул, что отношения между Москвой и Буэнос-Айресом основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения.

Милей стал победителем на выборах президента Аргентины по итогам второго тура голосования, прошедшего 19 ноября. Сообщалось, что после подсчета 87% бюллетеней за него отдали 56% голосов, а за его соперника кандидата от правящей партии Серхио Массу — 44%.

В своей первой речи после избрания Милей охарактеризовал обстановку в стране как критическую. Он добавил, что стране требуются радикальные перемены. Милей отметил, что власти будут работать со всеми странами свободного мира, чтобы «построить лучшее будущее».

20 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия выступает за сотрудничество с Милеем. По его словам, в РФ обратили внимание на ряд заявлений нового аргентинского лидера в ходе избирательной кампании, однако будут ориентироваться на его работу после вступления в должность.

20 ноября новоизбранный президент Аргентины сообщил о намерении совершить поездки в США и Израиль до своей инаугурации, запланированной на 10 декабря. Данные поездки будут носить частный характер, добавил Милей.