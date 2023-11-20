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Генсек ОДКБ заявил о снятии Арменией с повестки саммита документа о помощи стране

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Армения сняла с повестки саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) документ об оказании ей помощи. Об этом 20 ноября сообщил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.

«Армянская сторона, хотя все остальные союзники поддержали это решение, не выражала никакого своего интереса к этому документу, и, более того, в завершающей части нашей работы они попросили его вообще снять с повестки», — сказал он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Тасмагамбетов отметил, что доработка решения о помощи Армении была одним из поручений Совета коллективной безопасности ОДКБ. По его словам, из 34 поручений не было выполнено только еще одно — организация международных контактов с европейскими международными организациями.

14 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян уведомил Лукашенко, что не сможет посетить 23 ноября саммит ОДКБ в Минске. Позже он сообщил о поиске партнеров для поставок стране оружия в целях «диверсификации» отношений в области безопасности.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет из-за решения премьер-министра Армении не принимать участие в мероприятии ОДКБ. Официальный представитель Кремля отметил, что такие встречи являются хорошим поводом для сверки часов.

15 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ администрации Пашиняна от участия в предстоящем саммите ОДКБ и поставки Еревану западного вооружения являются «звеньями одной цепи».

Отношения Армении и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» из-за отсутствия там, по мнению Пашиняна, четкой политической оценки ситуации в Нагорном Карабахе.

Позднее, в мае 2023 года, премьер-министр Армении допустил выход страны из ОДКБ. Кроме того, в сентябре президент страны Ваагн Хачатурян подписал указ об отзыве постпреда республики в ОДКБ Виктора Биягова.

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