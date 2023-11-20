Реклама
Прямой эфир
Спорт
Футболисты сборной России разгромили команду Кубы со счетом 8:0
Мир
Эрдоган посоветовал Армении искать свою безопасность в сотрудничестве с соседями
Мир
Погрануправление передало полиции шесть граждан с границы Финляндии и РФ
Мир
Число погибших в секторе Газа превысило 13,3 тыс. человек
Мир
Иран заявил о намерении подать иск в международный суд против Израиля
Общество
Путин заявил о преображении Чечни
Мир
Глава ВОЗ заявил о потрясении из-за атаки ЦАХАЛ на больницу в Газе
Мир
В Латвии сообщили о строительстве охранных сооружений на границе с Россией
Общество
Путин назвал четкую работу транспортного комплекса важной для жизни людей
Мир
В МИДе выразили надежду на укрепление сотрудничества России и Аргентины
Политика
В Финляндии утверждают о безрезультатных переговорах с РФ по ситуации на границе
Мир
МИД Турции заявил о необходимости получить истребители F-16 без условий США
Политика
В Совфеде заявление Киева о нацменьшинствах назвали проявлением неонацизма

Песков сообщил о планах Путина направить соболезнования из-за смерти Тулеева

0
Фото: РИА Новости/POOL/Михаил Метцель
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кремль не располагает деталями по прощанию президента России Владимира Путина с экс-губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым. Об этом 20 ноября сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока каких-то деталей на этот счет нет, мы ими не располагаем, безусловно, вы знаете, у них были прекрасные личные отношения. Путин высоко ценил его заслуги, они неоднократно общались, в том числе в самых непростых ситуациях. Президент в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями», — отметил Песков.

Представитель Кремля отметил, что пока не знает, сможет ли президент лично проститься с Тулеевым.

Герой Кузбасса: умер Аман Тулеев
Видный политик скончался на 80-м году жизни

Действующий глава региона Сергей Цивилев ранее в этот день сообщил о смерти Тулеева в возрасте 79 лет. Прощание с ним запланировано на 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса.

Председатель законодательного собрания Кемеровской области Алексей Зеленин в беседе с «Известиями» назвал смерть Тулеева тяжелейшей утратой. По мнению Зеленина, Тулеев был выдающимся российским политиком, который руководил областью 20 лет. Зеленин от имени депутатского корпуса Кузбасса выразил семье и близким Тулеева соболезнования.

Кемеровской областью Тулеев руководил с 1997 по 2018 год. По истечении срока полномочий он стал депутатом Совета народных депутатов Кузбасса.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023