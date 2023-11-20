Песков сообщил о планах Путина направить соболезнования из-за смерти Тулеева

Кремль не располагает деталями по прощанию президента России Владимира Путина с экс-губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым. Об этом 20 ноября сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока каких-то деталей на этот счет нет, мы ими не располагаем, безусловно, вы знаете, у них были прекрасные личные отношения. Путин высоко ценил его заслуги, они неоднократно общались, в том числе в самых непростых ситуациях. Президент в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями», — отметил Песков.

Представитель Кремля отметил, что пока не знает, сможет ли президент лично проститься с Тулеевым.

Действующий глава региона Сергей Цивилев ранее в этот день сообщил о смерти Тулеева в возрасте 79 лет. Прощание с ним запланировано на 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса.

Председатель законодательного собрания Кемеровской области Алексей Зеленин в беседе с «Известиями» назвал смерть Тулеева тяжелейшей утратой. По мнению Зеленина, Тулеев был выдающимся российским политиком, который руководил областью 20 лет. Зеленин от имени депутатского корпуса Кузбасса выразил семье и близким Тулеева соболезнования.

Кемеровской областью Тулеев руководил с 1997 по 2018 год. По истечении срока полномочий он стал депутатом Совета народных депутатов Кузбасса.