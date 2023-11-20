Олимпийскую чемпионку Саади пожизненно отстранили от тренерской деятельности в Канаде
Гимнастку, двукратную олимпийскую чемпионку в составе сборной СССР Эльвиру Саади, проживающую с 1991 года в Канаде, пожизненно отстранили от тренерской деятельности. Такое решение приняла Федерация спортивной гимнастики Канады, сообщает 19 ноября специализирующийся на вопросах спорта адвокат Эмир Краун.
«Эльвире Саади пожизненно запретили тренировать спортсменов, судить и выступать в качестве официального лица, посещать соревнования, разрабатывать материалы для тренировок и соревнований», — прокомментировал Краун в социальной сети X.
Кроме того, отметил юрист, гимнастку лишили членства в федерации и любых региональных отделениях на десять лет. По истечении срока Саади сможет заняться подготовкой тренеров, однако суд запретил спортсменке напрямую поддерживать связь со спортсменами, пишет «Спорт-Экспресс».
В 2020 году Саади стала участницей публичного скандала, в котором спортсмены открыто заявили о неэтичной работе тренера. Так, например, олимпийская чемпионка часто прибегала к эмоциональному и психологическому насилию спортсменов, а также их публичному унижению и поощрению расстройств пищевого поведения (РПП).