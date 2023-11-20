Эксперты рассказали о роли зенитного комплекса «Стрела» в зоне СВО

Модернизированные мобильные зенитные комплексы «Стрела-10» еще послужат 10–15 лет, рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев.

«В «Стреле-10» заложен огромный потенциал. Этот комплекс выполняет поставленные задачи в общей системе противовоздушной обороны. На марше, в наступлении, в обороне — цены ему нет», — отметил эксперт.

Так он прокомментировал сообщение «Известий» о том, что началось формирование новых подразделений — батарей и дивизионов — противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск. Их основным вооружением станут модернизированные мобильные зенитные комплексы «Стрела-10» с ракетой 9М333.

Эксперт напомнил, что при разработке новых комплексов ПВО закладывают такие характеристики, чтобы они в течение 15–20 лет могли уничтожать любые средства нападения вероятного противника.

«Когда американцы били по Белграду, хваленый самолет «Стелс» был сбит комплексом С-125, который сняли с вооружения в последние годы существования Советского Союза. И примеров эффективности давно разработанных систем ПВО сотни», — объяснил он.

«Стрела-10» — это комплекс противовоздушной обороны ближнего радиуса, который используется для прикрытия войск на марше и непосредственно на передовых позициях, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

«Она хорошо работает по БПЛА размерами с наш «Орлан-10» и больше. Но беспилотник беспилотнику рознь. БПЛА «Байрактар» она уверенно уничтожит, если он окажется в радиусе поражения. По микробеспилотникам «Стрела» не работает», — отметил он.

По его словам, «Стрела» получала старые ракеты, которые скопились на складах еще с советских времен.

«Новая ракета — это всегда новые возможности, которые быстро станут понятны в ходе ее массового применения в СВО», — отметил Мураховский.

Премьера зенитной ракеты 9М333 состоялась на форуме «Армия» в 2020 году. В октябре 2021 года проводились летные испытания изделия, которые были признаны успешными.

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Перевод «Стрел»: сухопутных зенитчиков ждет усиление