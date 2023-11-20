Жилищный запрос: многодетные получают непригодные для строительства участки

Многодетные семьи получают неликвидные земельные участки — с такими жалобами члены этих семей пришли на личный прием к генпрокурору в Ульяновске. Игорь Краснов пообещал проверить жалобы и дать поручение решить проблему: выдать новые участки или провести коммуникации к уже выданным. В Госдуме «Известиям» подтвердили, что проблема с наделами многодетным остро стоит для многих регионов, особенно для дотационных. В том, сколько лет ждут многодетные семьи участков в России и можно ли построить дом в чистом поле, разбирались «Известия».

На что жалуются многодетные

Неликвидные земельные участки, которые власти регионов предоставляют многодетным семьям, необходимо возвращать обратно муниципалитетам, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов в Ульяновске во время приема граждан. Пришедшие к нему местные жители сообщили, что им выдали участки, не оснащенные необходимыми для жизни коммуникациями — водой, светом, газом, к ним не проложены дороги.

В соответствии с Земельным кодексом, семьи с тремя и более детьми имеют право на бесплатный земельный участок под индивидуальное жилищное строительство. Такая норма действует с 2011 года — на эту меру поддержки могут претендовать граждане России, которые официально считаются многодетными и детям которых менее 18 лет. А норму площади и дополнительные условия получения земли устанавливают регионы. Например, в некоторых есть ограничение — семья не должна иметь частный дом или другой участок.

Члены многодетных семей на приеме у генерального прокурора РФ Игоря Краснова в Ульяновске Фото: Генеральная прокуратура РФ

Но семьи, которые смогли получить такой земельный надел, жалуются, что им выдают неликвид или на слишком долгие сроки ожидания. Так, мама троих детей Екатерина Бурнаева из Димитровграда Ульяновской области на приеме рассказала, что стоит в очереди на получение участка уже два года. Она опасается, что за годы ожидания старшие дети могут вырасти — им будет более 18 лет, соответственно, семья лишится статуса многодетной и претендовать на землю уже не сможет.

Многодетная мама из Ульяновска Эльвира Халимова на приеме у Игоря Краснова пожаловалась, что ждала участка пять лет, по истечении которых власти выделили ей землю буквально в открытом поле.

— Там нет ни воды, ни газа, ни света, нет даже дороги, туда невозможно подъехать , — сказала женщина.

Генеральный прокурор Игорь Краснов во время встречи с жителями Ульяновской области Фото: Генеральная прокуратура РФ

Игорь Краснов назвал ситуацию «издевательством и формализмом».

— Вам выделили участок с нарушениями. Главы муниципалитетов должны по закону предоставлять многодетным семьям участки, пригодные для жизни, — сказал он женщине. — Это их прямая обязанность. Люди не должны сидеть и думать, что им делать с этим участком поля или леса. Может, тем, кто выдает такие участки, тоже стоит пожить в открытом поле?

Эльвира Халимова на выданном ей участке Фото: ИЗВЕСТИЯ

Эльвира Халимова рассказала генпрокурору, что ее ситуация не единична. Более того, иногда местные власти выдают участки, выставляя одновременно счет за проведение к нему электричества. Так, по ее словам, одному из многодетных отцов за проведение электричества на необустроенный надел выставили счет на 10 млн рублей.

— Это не шутка, не примерная цифра, у нас и сканы есть, — сказала женщина.

Генпрокурор заявил, что случаи выделения участков без инфраструктуры необходимо пересмотреть.

— Чиновники должны либо провести туда коммуникации, либо выделить взамен другие наделы, — сказал он.

По данным Генпрокуратуры, из предоставленных в этом году ульяновским семьям участков водоснабжением обеспечено меньше половины. Игорь Краснов назвал это «коррупциогенным моментом, который нужно проверить системно».

Кадастровый план участка, выданного Эльвире Халимовой Фото: ИЗВЕСТИЯ

Он дал подчиненным срочное поручение взять на особый контроль вопрос формирования таких участков и в других регионах и проверить расходование бюджетных средств на них. Всего в Ульяновской области очереди на участок ожидают почти 8 тыс. семей.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских еще в июле прошлого года поручил правительству региона сформировать для многодетных семей Димитровграда не менее 1,5 тыс. новых земельных участков, сообщала пресс-служба правительства региона. Для этого из федеральной в муниципальную собственность было передано 452 га земли, что должно было позволить обеспечить участками всех очередников.

«Территория большая, застраиваться будет долго, поэтому нужно подводить мощности поэтапно. Первостепенная задача сейчас — обеспечить всей необходимой инфраструктурой участки для многодетных», — сказал тогда губернатор.

Эльвира Халимова с детьми Фото: ИЗВЕСТИЯ

Кроме того, многодетные семьи по желанию могут получить взамен земельного участка денежную компенсацию в размере 250 тыс. рублей , напомнили в правительстве области.

Тогда же губернатор потребовал ускорить бесплатную раздачу земли многодетным семьям Ульяновской области.

— Знаю, насколько болезненным вопросом является продвижение в очереди — ожидание длится годами, дети растут, а участков так и нет. Сейчас мы делаем всё, чтобы переломить сложившуюся тенденцию, — сказал он.

Что в других регионах

Выделение земельных участков без коммуникаций — крайне распространенная ситуация, актуальна не только в Ульяновской области, рассказала «Известиям» член регионального штаба движения «Народный фронт» в Краснодарском крае депутат Госдумы Светлана Бессараб. Но, по ее словам, то, что участки выдают без элементарной инфраструктуры, — это «не по злому умыслу и не в результате халатного отношения к вопросу».

— Чтобы выделить земельные участки, их нужно сначала «нарезать», это длительный процесс, — пояснила она. — Проведение магистральных коммуникаций к еще не обустроенным земельным участкам стоит очень дорого, далеко не все регионы могут эту нагрузку потянуть.

Светлана Бессараб привела в пример историю с 250 кубанскими семьями, которым «Народный фронт» помогал получить земельные наделы.

— В итоге в ситуацию вмешался губернатор, и чтобы электрифицировать участки, ПАО «Кубаньэнерго» внесло изменения в инвестиционный план развития сетей. Это стоило почти 700 млн рублей. А кроме света нужна еще дорога и вода, это колоссальной нагрузкой ложится на бюджеты, поэтому проблема часто решается не один год, — сказала депутат.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Кроме того, по ее словам, многие семьи хотят жить в Москве и Сочи и требуют наделы именно в этих городах, а там есть проблема с количеством участков.

— Количество свободной земли во многих регионах ограничено, особенно в таких перенаселенных регионах, как Москва, Подмосковье, Краснодарский край, — сказала депутат.

Тем не менее, например, в Подмосковье с начала года свои участки получили 970 семей, сообщило Министерство имущественных отношений Московской области. При этом «Известия» обнаружили в соцсетях жалобы от многодетных семей из этого региона на долгие сроки ожидания.

Проблема выдачи необустроенных участков также остро стоит для многих субъектов страны, подтвердила «Известиям» президент фонда «Защита детства» Наталья Карпович.

— Одни регионы выдают участки со всеми коммуникациями, другие — вообще без них, — пояснила она. — Есть регионы, где свободной земли нет, в других она есть, но нет коммуникаций и нет возможности их подвести. И перед тем как выдавать такую землю, власти должны семью предупредить. Если не предупредили, то это нарушение.

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Некоторые регионы, особенно мегаполисы, пытаются подойти к вопросу с другой стороны — вместо наделов они выдают многодетным семьям денежные сертификаты с замещающей стоимость участка суммой. Ее можно тратить только на покупку земли или готового жилья, уточнила эксперт.

Деньги на строительство дома есть не у всех семей, поэтому многие соглашаются на сертификат, добавила Светлана Бессараб. Но, по ее словам, альтернатива с этим видом помощи по силам опять же лишь более-менее обеспеченным регионам.

«Известия» направили запросы в правительство Ульяновской области с просьбой прокомментировать ситуацию, а также в Счетную палату РФ — о количестве многодетных семей, стоящих в очереди на получение земельных участков.

Квартир тоже нет

По словам Игоря Краснова, помощь многодетным семьям крайне важна для государства, но не менее важно и вовремя обеспечивать жильем детей-сирот.

25-летняя Ксения Тагашева из Ульяновска рассказала генпрокурору, что на протяжении семи лет не может получить квартиру, которая положена ей по закону как ребенку-сироте. Когда Ксении было 11 лет, ее мама умерла, отца не было и бабушка официально оформила над внучкой опеку.

В 2016 году девушку включили в региональный список на обеспечение жильем. С тех пор она успела вырасти и стать совершеннолетней, окончить университет и два техникума и поработать администратором в травмпункте. Однако за всё это время квартиру Ксении так и не дали.

Сейчас она по-прежнему живет вместе с бабушкой и тремя кошками, убедились «Известия», побывав в гостях у семьи. По ее словам, несколько лет назад ее место в очереди было после 300-го. Сейчас она в списках 145-я.

Ксения Тагашева Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Я посчитала, что если очередь и дальше будет двигаться такими же темпами, то квартиру я получу не раньше 30 лет, — сказала Ксюша.

Девушка решила не ждать этого счастливого момента и обратилась за помощью к генпрокурору. До этого она уже прошла все местные инстанции — писала о своей проблеме губернатору Алексею Русских и даже год назад выиграла суд, который обязал региональный минстрой предоставить ей квартиру. Приставы возбудили исполнительное производство, но решение суда не выполнено.

Игорь Краснов отметил, что в Ульяновской области нарушения жилищных прав детей-сирот носят системный характер. Своей очереди на получение жилья здесь ожидают еще почти 3 тыс. человек. Из них чуть больше 2 тыс. уже достигли 18 лет.

В 2023 году после проверки прокуратуры бюджетное финансирование на эти цели в регионе было увеличено, но, по мнению Игоря Краснова, этого явно недостаточно. Он отметил, что реализация прав сирот на жилье напрямую зависит и от темпов жилищного строительства, и поручил прокурору области Андрею Теребунову оценить доступность этой сферы для потенциальных участников рынка в регионе.

По данным Генпрокуратуры, в России в 2022 и 2023 годах жилье получило более 45 тыс. детей-сирот. Помимо этого, еще 12 тыс. приобрели квартиры самостоятельно — путем получения жилищных сертификатов. Такая выплата есть сегодня в 58 регионах, при этом в 16 из них она была принята только в этом году.

Ксения Тагашева с бабушкой Фото: ИЗВЕСТИЯ

— За два последних года прокурорами выявлено 26,5 тыс. нарушений в сфере обеспечения детей-сирот жильем, внесено 14 тыс. актов прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Там также отметили, что некоторые регионы «прославились» тем, что просто не включали детей-сирот в свои жилищные программы. Среди них Адыгея, Алтай, Башкортостан, Якутия, Красноярский край, Волгоградская, Самарская и Ростовская области — здесь в региональные списки не были включены более 200 детей-сирот.

Как ранее сообщили «Известиям» в Счетной палате, очередь выпускников детских домов на квартиры за последние два года увеличилась на 5,6 тыс. человек и превысила 194 тыс. Согласно данным ведомства, наиболее сложная ситуация в Иркутской, Кемеровской, Омской областях и Забайкальском крае. По данным Минпросвещения, в ближайшие годы на жилье будет претендовать еще около 90 тыс. человек.