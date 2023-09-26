Утомительное ожидание: очередь сирот на жилье увеличилась почти до 200 тыс.

Очередь выпускников детских домов на квартиры за последние два года увеличилась на 5,6 тыс. человек и превысила 194 тыс. , сообщили «Известиям» в Счетной палате. Согласно данным ведомства, наиболее сложная ситуация в Иркутской, Кемеровской, Омской областях и Забайкальском крае. Эксперты обращают внимание, что очередь постоянно пополняется за счет новых выпускников детдомов. По данным Минпросвещения, в ближайшие годы на жилье будут претендовать еще около 90 тыс. человек. О том, как долго выпускники детдомов ждут свои квартиры и почему идут в суды, — в материале «Известий».

Десятилетняя очередь

Самые большие очереди на получение квартир , которое государство гарантирует детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, сейчас сложились в Иркутской, Кемеровской, Омской областях и Забайкальском крае. Об этом «Известиям» сообщили в Счетной палате. По данным ведомства, число детей, которые стоят в таких очередях по всей стране, составляет 194,2 тыс. — это данные на 1 августа 2023 года. За последние два года, отметили в ведомстве, оно увеличилось на 5,6 тыс. человек.

«Известия» направили запросы в названные регионы. В пресс-службе министерства образования Кемеровской области сообщили, что число тех, у кого наступило право на обеспечение жильем, составляет 8560. В 2022 году квартиры получили 1126 сирот, кроме того, были выданы 122 жилищных сертификата. В текущем году власти региона выдали 1100 сертификатов, помимо этого планируется выделить 822 квартиры.

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В Омской области в списке на квартиры «учтено 8374 ребенка-сироты, в том числе 6712 человек указанной категории, чье право на обеспечение жилыми помещениями уже возникло и не реализовано», ответили в пресс-службе регионального министерства образования. В это число входят 1533 судебных решения, вынесенных в пользу сирот.

«Средний срок ожидания предоставления жилого помещения по договору специализированного найма жилого помещения — пять лет, максимальный срок ожидания — свыше десяти лет», — говорится в ответе «Известиям». В пресс-службе сообщили, что в 2023 году были выданы 174 квартиры, еще 240 сирот приобрели жилье с помощью сертификатов.

— Мне 24 года, в очередь на квартиру меня поставили в 15 лет. В 2021 году я была в ней 2077-й, — рассказала «Известиям» жительница Омска Ася Татаренко.

Она снимает квартиру вместе с другом — выпускником того же учреждения. Другу уже 27 лет, но он всё еще стоит в очереди. Общается девушка и с теми молодыми людьми, которые выпускались из учреждения вместе с ней, — жилья они, по ее данным, пока не получали.

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— При этом мое место в очереди меняется всё время в большую сторону, — рассказала Ася.

Дело в том, что в начало очереди регионы переставляют тех выпускников, которые обратились в суд и выиграли разбирательство за свою жилплощадь.

— Я знаю людей, которые ждут больше десяти лет, но есть случаи, что получают. Два года назад моим знакомым дали квартиру, но у них уже к тому моменту были дети — пяти и семи лет, — отметила Ася. — Надо бы пойти в суд, но для суда нужен адвокат, а они стоят немало.

Судебная очередь

В Счетной палате «Известиям» сообщили, что в 2022 году в Смоленской и Тверской областях жилье предоставлялось только детям-сиротам, которые имели вступившие в силу судебные решения.

« Еще в десяти субъектах России более 90% жилых помещений детям-сиротам предоставлялись по решениям суда », — говорится в ответе ведомства. Издание направило запросы в администрации этих регионов о количестве сирот в очереди, а также о том, как власти субъектов планируют решать проблему.

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Впрочем, не все сироты, которые получили квартиры по суду, потом остаются довольны. Наталья Митяшина, выиграв суд, получила в 2020 году двухкомнатную квартиру в городе Городец Нижегородской области.

— Мне дали осмотреть ее всего за три минуты, предупредив, что ответ нужно дать через два часа, и пообещали поставить пластиковые окна, — рассказала девушка. — Но прожила я нормально в этой квартире всего полгода: в ней очень жарко зимой, а летом холодно, я даже в куртке ходила. Квартира в полуподвальном помещении, от земли до подоконника всего 60 см, а пол в квартире ниже уровня земли — там до подоконника 90 см.

Когда Наталья решила сделать ремонт, оказалось, что стены квартиры в трещинах, а из-за сырости там образовалась плесень. В помещении, по ее словам, чувствуется запах подвала.

— Я обращалась в прокуратуру, они дали предписание администрации, чтобы они со мной связались, но никто не позвонил, — рассказала Наталья.

В Следственном комитете в июле 2023 года сообщили, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с ненадлежащим предоставлением жилья сироте.

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— Ко мне приходил следователь, я написала заявление, но городецкая прокуратура отменила возбуждение дела, — рассказала Наталья.

В администрации Городецкого муниципального округа «Известиям» заявили, что «жилое помещение предоставлено в хорошем состоянии». «Перед предоставлением жилого помещения был организован осмотр совместно с Митяшиной, квартира ей понравилась, претензий к техническому состоянию не имела», — говорится в ответе. Там же указано, что перед предоставлением детям-сиротам квартиры должны получить экспертное заключение о пригодности для проживания — в 2020 году квартира Натальи была признана таковой.

Кроме того, в администрации утверждают, что Наталья содержала квартиру ненадлежащим образом, она находится «в антисанитарном состоянии». Сейчас Наталья переехала в Дзержинск к своему молодому человеку и намерена обращаться в суд.

При этом и в основную очередь дети-сироты иногда попадают именно через суд. Так поступил, в частности, выпускник московского центра содействия семейному устройству Сергей.

— У меня есть прописка с рождения в трехкомнатной квартире, где также живут два моих дяди, — рассказал он «Известиям». — Но я их не знаю и жить с ними не буду.

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Квартира, в которой прописан Сергей, была предоставлена его родственникам по социальному найму. И комиссия по решению жилищных вопросов детей-сирот, которую проходят выпускники, в 2017 году установила «невозможность проживания в этом жилом помещении» и включила Сергея в очередь на получение жилья.

Но в 2023 году комиссия свое решение пересмотрела. Ее члены постановили, что Сергей должен с помощью благотворительных фондов направить иск в суд о выселении его родственников из жилого помещения, где зарегистрирован, и отказали ему в попадании в список детей-сирот на предоставление жилья. В августе 2023 года суд занял сторону Сергея.

При этом аналогичная история и у Аси Татаренко из Омска: она с детства прописана в одной из комнат двухкомнатной квартиры в центре города, но сейчас там живут совсем чужие для нее люди, которые не пускают ее внутрь. Тем не менее в очередь ее поставили. А сама Ася получает регулярно счета за коммунальные услуги за квартиру, к которой доступа не имеет. Из-за этого ей блокируют счета и карты.

Жилье или сертификат

Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения со ссылкой на данные регионов, на 1 января 2023 года в России было около 282 тыс. детей-сирот, которых региональные комиссии признали нуждающимися в жилье. Разница почти в 90 тыс. со Счетной палатой объясняется тем, что аудиторы учитывают людей, которым исполнилось 18 лет и у которых настало право на получение жилья, а Минпросвещения — всех, кто может претендовать на это: комиссии могут признавать нуждающимися в жилье и подростков 14 лет.

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В Минпросвещения отметили, что решение жилищных вопросов сирот «относится к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ — за счет собственных средств».

«Они самостоятельно определяют формы и направления расходования средств, исходя из приоритетности решаемых задач», — указали там «Известиям» и напомнили, что с 2020 года из федерального бюджета регионам выделяется 10 млрд рублей ежегодно — это субсидия на решение жилищных вопросов сирот.

С 2023 года дети-сироты, достигшие возраста 23 лет, могут получить и именной сертификат для приобретения жилого помещения в собственность на всей территории России, напомнили в Минпросвещения.

«Указанную выплату можно направить на полное погашение ипотечного кредита, в том числе с использованием средств материнского (семейного) капитала, что является принципиально новым подходом к обеспечению жилищных прав данной категории граждан», — заявили в ведомстве.

В сентябре 2023 года в Дагестане региональное представительство общероссийского общественного движения «Народный фронт» обратилось в правительство региона, передав жалобы местных выпускников детских домов на размер сертификатов.

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— Сертификат выдается на чуть более 2 млн рублей, а чтобы купить квартиру, надо добавить еще около 1 млн рублей, — рассказал «Известиям» руководитель регионального исполкома «Народного фронта» Джамалудин Шигабудинов. — Но для людей, которые только начали свой жизненный путь, не имеют заработка, профессии, конечно, мечта приобрести квартиру, имея на руках сертификат, почти неосуществима.

Выпускнице сиротского учреждения в Махачкале Диадоре Абдусаламовой уже исполнилось 24 года, а квартиру ей государство так и не предоставило, хотя еще в 2018 году суд вынес решение в ее пользу.

— У меня есть сертификат на 2,3 млн рублей, но найти что-нибудь за эту сумму в Махачкале нереально, — сказала она. — При этом для покупки квартиры по сертификату есть ограничения: квартира должна быть пригодна для проживания, нельзя покупать ни каркасы, ни котлован. Можно включить сертификат в кредит, добавив туда свои средства, но тогда сертификат становится только помощью для покупки, а не выдачей квартиры.

В управлении по жилищным вопросам Махачкалы «Известиям» сообщили, что в администрации города в списке сирот на получение жилья находится 709 человек, из них 380 имеют право на выплату в виде сертификата.

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— В год нам предоставлено 314 млн рублей для покупки помещений, — рассказала «Известиям» начальник отдела по реализации программ в жилищной сфере управления по жилищным вопросам Махачкалы Саида Рабадангаджиева. — Мы размещали аукционы, но они признаны несостоявшимися: ни одна заявка не была подана.

Из-за этого в середине лета 2023 года и был принят порядок выдачи сертификатов, это мера добровольная. Саида Рабадангаджиева отметила, что размер сертификата устанавливается на весь регион на федеральном уровне.

— Во внимание не принимается стоимость квадратного метра в Махачкале, поэтому наши сироты, получается, ущемлены: здесь стоимость выше, чем в других муниципалитетах, — сказала Саида Рабадангаджиева. — А вот для других муниципальных образований размер сертификата — преимущество, так как там стоимость жилья гораздо ниже.

Всего по Дагестану в очереди стоят около 4 тыс. человек. В 2023 году планировалось обеспечить жильем 350 человек, докладывал весной 2023 года министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Артур Сулейманов главе субъекта Сергею Меликову.

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Исполнительный директор благотворительного центра «Соучастие в судьбе», первый детский омбудсмен в России (занимал пост в 2009 году) Алексей Головань полагает, что в ближайшие годы проблема многолетних очередей на квартиры вряд ли будет решена.

— Гарантия установлена федеральным законом, а реализация должна осуществляться за счет средств регионов. Многие из них являются дотационными, и даже субсидии из федерального бюджета сейчас мало, — отметил он. — Ежегодно появляются новые сироты. При этом сумма субсидии не меняется, а жилье становится дороже.