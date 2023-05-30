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Золотой ключик: почему детей-сирот не могут обеспечить квартирами

В Госдуме принимают законопроект о жилищных сертификатах для выпускников детдомов
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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В Знаменске Астраханской области могут снести дом, который уже девять лет не могут построить в рамках программы по обеспечению жильем детей-сирот. Квартиры там должны были получить 24 человека, но, видимо, так и не получат — здание за время простоя начало разрушаться. С обеспечением жильем детей-сирот повсеместно возникают серьезные проблемы, и решать их собираются иным путем — предоставлением сертификатов на приобретение квартир. Второе чтение законопроекта на этот счет в Госдуме состоится во вторник, 30 мая, однако многие скептически относятся к такому решению проблемы. Подробности — в материале «Известий».

Девять лет под снос

В 2014 году управление капитального строительства Астраханской области заключило контракт на строительство трехэтажного здания в Знаменске, где собирались расселить 24 человека из числа детей-сирот, которые стояли в очереди на получение жилья. В итоге строительство сильно затянулось: в 2018 году сменился подрядчик, затем это произошло еще раз. Строительство шло медленно, а на время простоя консервацию здания не провели — это привело к уголовному делу в отношении местного чиновника и разрушению дома. В конце мая стало известно, что дом могут снести.

— Дом на 75–80% готов, но из-за недобросовестности подрядчиков встал вопрос о его сносе, — рассказал «Известиям» депутат облдумы Алексей Фурик. — В августе эксперты будут определять, что дальше с ним делать — то ли строить, то ли сносить.

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Фото: astrobl.ru
Дом для детей-сирот в Астраханской области

Эксперт Народного фронта Павел Склянчук считает, что эта история лишь подчеркивает, что отдельное строительство многоквартирных домов под нужды детей-сирот — неэффективный способ решения проблем. Очень часто в таких случаях происходит постоянная смена подрядчиков, страдает качество здания и т.д. Директор благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская считает, что такие дома вообще не нужны, потому что дети-сироты должны социализироваться в обычном обществе, а не расселяться в подобные «гетто» и продолжать контактировать только с такими же вчерашними детьми, оставшимися без попечения родителей.

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Сколько сирот в очереди за жильем

Дом, который не могут построить, не решил бы всех проблем с детьми-сиротами в регионе. Согласно данным Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), в Астраханской области в очереди на обеспечение жильем более 3,3 тыс. детей-сирот, из них в возрасте от 18 и старше — 2,8 тыс. человек. «Известия» направили запрос в правительство Астраханской области о том, как решается проблема, но на момент публикации материала не получили ответа.

В целом же по стране цифры огромные: подлежат обеспечению жилыми помещениями (то есть уже находятся в возрасте старше 18 лет) 190 тыс. детей-сирот, а всего в очереди — 274 тыс. Из них старше 23 лет — более 80 тыс. человек.

Елена Альшанская замечает, что в реальности цифра может быть даже больше, так как есть люди, которые в свое время не смогли реализовать право на жилье, не попали в список — и теперь могут встать в очередь по решению суда.

детский дом
Фото: РИА Новости/Артем Житенев

Исполнительный директор благотворительного центра «Соучастие в семье», правозащитник Алексей Головань замечает, что ежегодно обеспечивается жильем около 27 тыс. человек из этой очереди, но появляются и новые сироты, которых нужно обеспечивать. Например, в 2022 году в список было включено 32 тыс. детей-сирот, следует из данных ЕГИССО.

— Этот бассейн не исчерпывается, и было бы правильно, чтобы в течение четырех–пяти лет на сокращение образовавшейся очереди были выделены деньги из федерального бюджета, — сказал он «Известиям».

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500 млрд на решение проблемы

Депутат Госдумы Светлана Бессараб признает: для решения проблемы «необходимы только деньги».

— Выделение необходимых средств требует достаточно большого времени, за один–два года мы не решим эту проблему, которая накапливалась достаточно длительный период времени, — сказала она «Известиям».

Председатель комиссии Общественного совета при Минстрое по регулированию вопросов обеспечения жильем детей-сирот, глава комитета ТПП РФ Андрей Широков отметил, что государство оценивает решение этой проблемы примерно в 500 млрд рублей. А ежегодно на жилье для детей-сирот тратят около 40 млрд рублей.

жк
Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Алексей Головань отмечает, что сейчас сложилась ситуация, когда гарантия, установленная федеральным законодательством, реализуется за счет средств субъектов РФ, а бюджет России лишь софинансирует решение этой проблемы.

— 15 лет назад начинали с 500 млн рублей субсидий регионам, сейчас выделяется ежегодно 10 млрд, — говорит Головань. — Но регионы тратят значительно больше, постоянно наращивают это финансирование, а сумма, которую направляют на решение проблемы из федерального бюджета, не увеличивается, хотя очевидно, что потребность растет. Соотношение увеличивается в пользу регионального финансирования, но никакого ежегодного дефлятора на эту сумму не установлено.

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Эксперт считает, что существующее отставание в обеспечении сирот жильем нужно погасить за счет средств федерального бюджета и уже затем вернуться к схеме, когда большая часть средств выделяется регионами, а государственная казна лишь занимается софинансированием.

Тем более что острота проблемы сильно отличается от региона к региону, говорит Елена Альшанская. По ее словам, города, в которых активно строится жилье, могут себе позволить оперативнее решить проблему. В этом смысле нужно отменить правила привязки к месту происхождения ребенка, тем более что «привязывать его к социальной среде, с которой у него полностью разорваны отношения, довольно странно».

— Если очень приблизительно, то у нас 1300 городов в стране, а жилье строится всего в 300, — говорит Андрей Широков. — Проблема обеспечения жильем — федерального уровня, а мы перекинули ее на регионы. Субъекты передали ее решение на муниципальный уровень, который уперся в нулевые бюджеты, необходимость строительства нового и поиск вторичного жилья, которое очень часто не соответствует необходимому качеству. Федеральную проблему не нужно перекладывать на региональный уровень.

квартира
Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева отмечает, что можно говорить о проблеме получения жилья вообще всеми очередниками, которых более 2 млн по всей стране. Но она считает, что именно дети-сироты в последние пару лет стали приоритетной группой, что дает надежду на решение проблемы в ближайшие годы. С ней согласен эксперт ОНФ Павел Склянчук, который подчеркивает, что тема действительно находится под пристальным вниманием властей. Однако улучшений серьезных пока нет, говорит он. Решение эксперт видит в жилищных сертификатах.

Как помогут жилищные сертификаты

30 мая состоится второе чтение законопроекта о жилищных сертификатах для детей-сирот в Госдуме, сообщил Алексей Головань. Предлагается разрешить детям-сиротам старше 23 лет не ждать получения физической квартиры, а воспользоваться сертификатом на покупку жилья в любом регионе.

С помощью этого механизма, надеются авторы законопроекта, удастся решить проблему обеспечения жильем уже социально адаптированных детей-сирот. Сертификат можно будет потратить на приобретение жилого помещения в собственность либо на полное погашение ипотечного кредита. Размер выплаты, как предполагается, в среднем составит 2 млн 759 тыс. рублей.

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Надежда Косарева считает, что это правильный инструмент для решения проблем, который, впрочем, тоже подразумевает увеличение финансирования. Однако многие эксперты с осторожностью относятся к законопроекту, указывая на возможные злоупотребления — в частности, с попытками обналичивания денег как в случае с материнскими сертификатами, мошенническим отъемом денег. Подчеркивается, что поиск жилья, приобретаемого с помощью сертификата, должен находиться под серьезным контролем и с сопровождением социальных служб.

— Но сопровождение детей-сирот вне специализированного учреждения фактически заканчивается, — замечает Андрей Широков. — Дети попадают в общую социальную среду, попадают под влияние, материально себя не могут обеспечить в полном объеме. Институт сопровождения детей-сирот не должен заканчиваться 18-летним возрастом и выпуском из учебного заведения. А у нас нет финансовой и кадровой возможности сопровождения детей-сирот вне учреждений.

сертификат
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

В этом смысле выдача сертификатов гораздо рискованнее, чем предоставление реальной квартиры, считает эксперт: есть опасность, что всё сведется к формальному исполнению государством обязательств, когда деньги в виде сертификата выдали, а принесло ли это ожидаемую пользу — уже неважно.

— Польза может быть, если применять этот сертификат жестко, как в некоторых регионах, где он уже введен, то есть с индивидуальным подходом, досконально прорабатывая вопросы — какой у человека заработок, есть ли семья и дети, как собирается употребить сертификат, — предполагает Андрей Широков.

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Алексей Головань также отмечает, что в ряде регионов эта практика успешна, но там она применяется в таких небольших объемах, что возможно ручное управление по каждому случаю. Как только это будет поставлено на поток, начнутся проблемы, о которых предупреждают все эксперты, считает он.

— Введение сертификатов, судя по всему, состоится, но оно будет поспешным, — предостерегает Алексей Головань. — Главная проблема здесь еще и в том, что, скорее всего, для того, чтобы приобрести жилье по сертификату, сиротам придется добавлять собственные средства — получается замена государственной гарантии на частичное предоставление помощи.

Он поясняет, что сертификаты вводятся, чтобы было проще работать с жильем для детей-сирот на вторичном рынке, где пока квартиры необходимо покупать на основании конкурсных процедур. Далеко не все владельцы квартир на вторичном рынке согласны ввязываться в такие бюрократические проблемы при продаже жилья. Решением, считает Алексей Головань, могло бы стать отнесение жилья, приобретаемого для детей-сирот за счет бюджетных средств, к разряду закупок у единственного поставщика.

квартира
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— Пока нам нужно добиться хотя бы того, чтобы регионы начали использовать свои возможности для оплаты аренды квартир тем детям-сиротам, которые не получили жилье вовремя, — говорит Елена Альшанская. — Ведь главная проблема, которую мы решаем, состоит в том, что ребенок, у которого нет семейной поддержки, не должен после 18 лет остаться на улице. Пусть у него будет хотя бы право на аренду жилья за государственный счет.

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