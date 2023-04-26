Дома в строй: в России появится единая система выдачи квартир сиротам

К 2024 году система выдачи жилья сиротам станет единой по всей стране. Ее внедрением займутся Минстрой и «Дом.РФ», в базе будут содержаться данные о квартирах и нуждающихся в них гражданах . Ожидается, что новый сервис упростит и ускорит весь процесс поиска и предоставления недвижимости. Но пока очередь сирот только растет: в Счетной палате сообщили, что за год она увеличилась на 2,4 тыс. человек. Для борьбы с проблемами в ГД также подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о выдаче такого жилья по сертификатам. Предлагается их предоставлять также через спецсистему, в которой можно будет контролировать состояние дома, наличие инфраструктуры, долгов за ЖКХ.

Единая система

В России разрабатывают единую систему учета специального жилищного фонда для детей-сирот , сообщили «Известиям» в Минстрое и «Дом.РФ». Сегодня уже реализуется пилотный проект в шести регионах — Воронежской, Калининградской, Липецкой, Нижегородской, Омской областях и Красноярском крае . Там сформированы списки жилья для его выдачи, всего около 15,3 тыс. объектов . Масштабирование на все субъекты запланировано на 2024 год .

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Создание системы учета специализированного жилищного фонда необходимо для формирования единой базы, позволяющей не просто учитывать жилые помещения, подходящие под условия госпрограмм для детей-сирот, но и планировать их распределение , анализировать актуальные данные по использованию, — отметил заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

В «Дом.РФ» добавили, что в единой системе будет учитываться необходимый объем и источники предложения по благоустроенным квартирам на первичном и вторичном рынках , доступным для приобретения. С помощью сервиса значительно ускорится поиск жилья, отвечающего требованиям , передача его регионам, унифицируются алгоритмы учета и сохранности помещений, добавили там.

Сегодня жилья для детей-сирот либо недостаточно, либо оно плохого качества , сказал эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. Создание единого реестра позволит сделать выдачу госквартир прозрачной и исключит возможность манипуляций со стороны чиновников , считает он.

Кроме того, система учета специализированного фонда позволит сократить время на поиск подходящего жилья и упростит его предоставление , отметил заместитель генерального директора «Дом.РФ» Алексей Ниденс. Следующим этапом станет интеграция с государственными информационными сервисами и автоматизация расчета потребностей регионов, учитывая новый, пополняющийся фонд , добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Прозрачные правила

Пока же очередь сирот на квартиры только растет . В Счетной палате «Известиям» сообщили, что за год она увеличилась на 2,4 тыс. человек . Сегодня ждут своей жилплощади 194,7 тыс. граждан , которым уже исполнилось 18 лет.

Для борьбы с проблемой в декабре 2022 года в Госдуму внесли законопроект о выдаче жилья сиротам по сертификатам . Проект принят в первом чтении , но в качестве рисков реализации меры были представлены в том числе покупка гражданами некачественных помещений, нецелевое расходование средств и другие. Поэтому для выдачи и контроля сертификатов предлагается использовать Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС). Так можно будет проверить состояние дома — не аварийный ли он, наличие инфраструктуры, долгов за ЖКХ и так далее, говорится в поправках ко второму чтению. С копией документа ознакомились «Известия».

— Нам необходимо увеличивать финансирование программы по предоставлению недвижимости для детей-сирот, наращивать объем жилого фонда . Скорее всего, законопроект не решит проблему полностью, но он серьезно продвинет процесс вперед, ведь механизм выдачи сертификатов уже оправдал себя на уровне ряда регионов , в частности Иркутской области. Внесенными поправками мы как раз учитываем наработанный опыт субъектов, — рассказал один из авторов поправок, член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Более того, поправки предполагают исключение риска приобретения некачественного жилья : уполномоченный орган сможет прямо в системе следить за тем, как строятся дома, в которых купили метры по таким сертификатам, сказал он. Также будет обеспечен дополнительный контроль за стоимостью, чтобы она соответствовала рынку , даже если покупка происходит в другом регионе, добавил парламентарий.

— Дети-сироты — это, безусловно, та категория граждан, право на жилье которых чрезвычайно важно соблюдать и способствовать своевременной выдаче . В этой части законопроект должен ускорить этот процесс, — сказала первый зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Подготовленные поправки учитывают подавляющее большинство рисков , которые депутаты всех фракций представили при рассмотрении законопроекта в первом чтении, сказала она.

Важные решения

Сертификаты — это другой вариант решения квартирного вопроса для тех, кто уже встал на ноги , имеет стабильную заработную плату, семью, отметила член комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Коробова. Это дает возможность приобрести жилье в более удобном районе или населенном пункте , добавила депутат.

При этом очереди детей-сирот на квартиры растут быстрее, чем объемы возведения специализированного жилищного фонда , отметил Павел Склянчук.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— С точки зрения застройщика не важно, каким образом государство будет компенсировать возведение такого жилья — через субсидию или через сертификат . Однако в рамках межбюджетного взаимодействия последний — более гибкий инструмент, позволяющий реализовать строительство дома на территориях с низкой маржинальностью , — сказал он.

Сертификаты для сирот — это один из возможных источников притока средств для застройщиков, особенно если по закону обналичить его можно будет только на покупку нового жилья , сказал основатель и владелец группы «Родина» Владимир Щекин. Поэтому девелоперы будут охотно принимать их, но только если порядок использования будет простым и прозрачным , не требующим от застройщика заниматься непрофильными для него функциями — скажем, проверкой добросовестности обладателя сертификата или подлинности документа, добавил он.

Девелоперы после оформления сделки гарантированно получат от государства всю положенную сумму , поэтому компании будут заинтересованы во внедрении подобного инструмента, согласна директор по развитию компании «Метриум» Наталья Сазонова.

Застройщики начнут проявлять интерес, если заложенные в программу средства позволят приобретать жилье по рыночной стоимости или будет разработан перечень дополнительных льгот при продаже квартир с дисконтом , считает замруководителя юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков.

Пока неясно, каким образом и по какой ставке девелоперу будет компенсирована стоимость такого жилья, этот вопрос нуждается в проработке, отметила управляющий партнер Dombook, основатель «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.