Дома в строй: в России появится единая система выдачи квартир сиротам
К 2024 году система выдачи жилья сиротам станет единой по всей стране. Ее внедрением займутся Минстрой и «Дом.РФ», в базе будут содержаться данные о квартирах и нуждающихся в них гражданах. Ожидается, что новый сервис упростит и ускорит весь процесс поиска и предоставления недвижимости. Но пока очередь сирот только растет: в Счетной палате сообщили, что за год она увеличилась на 2,4 тыс. человек. Для борьбы с проблемами в ГД также подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о выдаче такого жилья по сертификатам. Предлагается их предоставлять также через спецсистему, в которой можно будет контролировать состояние дома, наличие инфраструктуры, долгов за ЖКХ.
Единая система
В России разрабатывают единую систему учета специального жилищного фонда для детей-сирот, сообщили «Известиям» в Минстрое и «Дом.РФ». Сегодня уже реализуется пилотный проект в шести регионах — Воронежской, Калининградской, Липецкой, Нижегородской, Омской областях и Красноярском крае. Там сформированы списки жилья для его выдачи, всего около 15,3 тыс. объектов. Масштабирование на все субъекты запланировано на 2024 год.
— Создание системы учета специализированного жилищного фонда необходимо для формирования единой базы, позволяющей не просто учитывать жилые помещения, подходящие под условия госпрограмм для детей-сирот, но и планировать их распределение, анализировать актуальные данные по использованию, — отметил заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.
В «Дом.РФ» добавили, что в единой системе будет учитываться необходимый объем и источники предложения по благоустроенным квартирам на первичном и вторичном рынках, доступным для приобретения. С помощью сервиса значительно ускорится поиск жилья, отвечающего требованиям, передача его регионам, унифицируются алгоритмы учета и сохранности помещений, добавили там.
Сегодня жилья для детей-сирот либо недостаточно, либо оно плохого качества, сказал эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. Создание единого реестра позволит сделать выдачу госквартир прозрачной и исключит возможность манипуляций со стороны чиновников, считает он.
Кроме того, система учета специализированного фонда позволит сократить время на поиск подходящего жилья и упростит его предоставление, отметил заместитель генерального директора «Дом.РФ» Алексей Ниденс. Следующим этапом станет интеграция с государственными информационными сервисами и автоматизация расчета потребностей регионов, учитывая новый, пополняющийся фонд, добавил он.
Прозрачные правила
Пока же очередь сирот на квартиры только растет. В Счетной палате «Известиям» сообщили, что за год она увеличилась на 2,4 тыс. человек. Сегодня ждут своей жилплощади 194,7 тыс. граждан, которым уже исполнилось 18 лет.
Для борьбы с проблемой в декабре 2022 года в Госдуму внесли законопроект о выдаче жилья сиротам по сертификатам. Проект принят в первом чтении, но в качестве рисков реализации меры были представлены в том числе покупка гражданами некачественных помещений, нецелевое расходование средств и другие. Поэтому для выдачи и контроля сертификатов предлагается использовать Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС). Так можно будет проверить состояние дома — не аварийный ли он, наличие инфраструктуры, долгов за ЖКХ и так далее, говорится в поправках ко второму чтению. С копией документа ознакомились «Известия».
— Нам необходимо увеличивать финансирование программы по предоставлению недвижимости для детей-сирот, наращивать объем жилого фонда. Скорее всего, законопроект не решит проблему полностью, но он серьезно продвинет процесс вперед, ведь механизм выдачи сертификатов уже оправдал себя на уровне ряда регионов, в частности Иркутской области. Внесенными поправками мы как раз учитываем наработанный опыт субъектов, — рассказал один из авторов поправок, член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Более того, поправки предполагают исключение риска приобретения некачественного жилья: уполномоченный орган сможет прямо в системе следить за тем, как строятся дома, в которых купили метры по таким сертификатам, сказал он. Также будет обеспечен дополнительный контроль за стоимостью, чтобы она соответствовала рынку, даже если покупка происходит в другом регионе, добавил парламентарий.
— Дети-сироты — это, безусловно, та категория граждан, право на жилье которых чрезвычайно важно соблюдать и способствовать своевременной выдаче. В этой части законопроект должен ускорить этот процесс, — сказала первый зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
Подготовленные поправки учитывают подавляющее большинство рисков, которые депутаты всех фракций представили при рассмотрении законопроекта в первом чтении, сказала она.
Важные решения
Сертификаты — это другой вариант решения квартирного вопроса для тех, кто уже встал на ноги, имеет стабильную заработную плату, семью, отметила член комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Коробова. Это дает возможность приобрести жилье в более удобном районе или населенном пункте, добавила депутат.
При этом очереди детей-сирот на квартиры растут быстрее, чем объемы возведения специализированного жилищного фонда, отметил Павел Склянчук.
— С точки зрения застройщика не важно, каким образом государство будет компенсировать возведение такого жилья — через субсидию или через сертификат. Однако в рамках межбюджетного взаимодействия последний — более гибкий инструмент, позволяющий реализовать строительство дома на территориях с низкой маржинальностью, — сказал он.
Сертификаты для сирот — это один из возможных источников притока средств для застройщиков, особенно если по закону обналичить его можно будет только на покупку нового жилья, сказал основатель и владелец группы «Родина» Владимир Щекин. Поэтому девелоперы будут охотно принимать их, но только если порядок использования будет простым и прозрачным, не требующим от застройщика заниматься непрофильными для него функциями — скажем, проверкой добросовестности обладателя сертификата или подлинности документа, добавил он.
Девелоперы после оформления сделки гарантированно получат от государства всю положенную сумму, поэтому компании будут заинтересованы во внедрении подобного инструмента, согласна директор по развитию компании «Метриум» Наталья Сазонова.
Застройщики начнут проявлять интерес, если заложенные в программу средства позволят приобретать жилье по рыночной стоимости или будет разработан перечень дополнительных льгот при продаже квартир с дисконтом, считает замруководителя юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков.
Пока неясно, каким образом и по какой ставке девелоперу будет компенсирована стоимость такого жилья, этот вопрос нуждается в проработке, отметила управляющий партнер Dombook, основатель «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.