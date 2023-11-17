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Песков назвал большой ошибкой путь Финляндии по конфронтации с Россией

Песков: путь Финляндии по конфронтации с Россией — большая ошибка
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Выбранный Финляндией путь конфронтации с Россией является большой ошибкой. Об этом 17 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать решение Финляндии о закрытии четырех погранпереходов на границе с Россией.

«Никогда Россия в новейшей истории не угрожала Финляндии, у нас не было повода для какой-то конфронтации. Сейчас они избрали этот путь. С нашей точки зрения, это большая ошибка», — объяснил Песков.

Он отметил, что можно только выразить глубокое сожаление в связи с тем, что финские власти пошли по пути разрушения двусторонних отношений. По словам Пескова, у России с Финляндией всегда были взаимовыгодные и взаимоуважительные отношения, а также взаимопонимание друг с другом.

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Правительство Финляндии ранее сообщило, что в ночь на 18 ноября закроются четыре из восьми контрольно-пропускных пунктов (КПП), ближайших к Санкт-Петербургу, на границе с Россией: «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. Министр внутренних дел страны Мари Рантанен заявила, что этот шаг поспособствует прекращению незаконного въезда в страну.

В этот же день посольстве России в Хельсинки заявили, что российская сторона проработает ответные меры из-за закрытия КПП. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ответ Москвы будет прорабатываться в межведомственном формате.

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд также сообщила, что Финляндия проинформировала ЕК о принимаемых мерах на границах с РФ, и организация тщательно следит за ситуацией на границе между странами. Она указала на то, что ЕК констатирует увеличение числа просителей убежища, прибывающих из РФ в Финляндию.

17 ноября политолог, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин заявил в беседе с «Известиями», что Финляндия идет на поводу у НАТО, закрывая свои границы с РФ, и от этого решения страна больше потеряет, чем приобретет.

Глава МВД Финляндии 14 ноября предупредила, что страна готовится ограничить движение через КПП на границе с Россией. По ее словам, это вызвано тем, что российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Сирии, Йемена и других стран, не имеющих документов для въезда.

До этого, 20 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.

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