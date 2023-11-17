Медведев пошутил о раскрытии Украиной плана Москвы по «Майдану-3»

Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о том, что Москва якобы готовит план «Майдан-3» по смещению его с поста главы государства, «спутал все карты» России, в связи с чем ей придется менять свои планы. Об этом в шутку заявил 17 ноября заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«[Зеленский] сообщил, что Россия готовит в Киеве операцию «Майдан-3» по его смещению. Черт. Спутал все карты. Засветил план. А то уже всë было готово: и нужные люди, и тонны оружия, и российские пранкеры звонили быстроногой бабке Нуланд (заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. — Ред.), чтобы готовила пирожки для майданщиков», — сыронизировал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Медведев также добавил, что теперь российским властям придется срочно «скорректировать оперативную заготовку». При этом он обратил внимание, что, судя по формулировкам, и сам Киев считает предыдущие «майданы» госпереворотами.

Ранее 17 ноября Зеленский заявил, что разведка и партнеры Украины сообщили ему о некой операции «Майдан-3», которую якобы готовит РФ, чтобы осуществить переворот в стране. Кроме того, он допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), могут отступить, лишившись помощи Запада, который сместил акцент на войну на Ближнем Востоке.

Тогда же политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» отверг возможность третьего майдана на Украине. По мнению Светова, этого государственного переворота быть не может, особенно в исполнении пророссийских сил. Да и в самом Киеве на сегодняшний день трудно представить, что в украинском обществе найдутся люди, готовые выйти на улицу, требуя отставки Зеленского, добавил эксперт.

До этого, 6 ноября, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что действия Зеленского могут спровоцировать военный переворот в стране. По его словам, в Киеве видят отсутствие интереса со стороны США, однако украинский лидер показывает оторванность от реальности и отрицает тяжелое положение армии в зоне боевых действий.