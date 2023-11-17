Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад сместил фокус на ближневосточный конфликт, а без его поддержки украинским войскам придется отступить. Слова Зеленского в пятницу, 17 ноября, передает Bloomberg.

Президент Украины также признал, что смещение акцента Запада на войну между Израилем и ХАМАС замедлило поставки артиллерийских снарядов Киеву, подорвав военные возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сейчас я сосредоточен на получении помощи от Запада <…> фокус (западных стран. — Ред.) смещается из-за Ближнего Востока и других причин. Без поддержки мы отступим», — цитирует агентство Зеленского.

Bloomberg, в свою очередь, уточняет, что эскалация палестино-израильского конфликта поставила под вопрос способность Запада продолжать оказывать поддержку киевскому режиму, чье многомесячное контрнаступление не принесло результатов.

Ранее, 10 ноября, политолог из США Скотт Беннетт заявил «Известиям», что Украина с самого начала была обречена на поражение. По его словам, президент Зеленский уничтожил 500 тыс. молодых людей без необходимости.

15 октября президент России Владимир Путин оценил потери Украины в контрнаступлении, заявив, что они составляют восемь к одному. Он отметил, что Вооруженные силы РФ улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. До этого, 5 октября, глава государства указал, что Украина продержится всего неделю, если поставки западного вооружения прекратятся.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.