Реклама
Прямой эфир
Общество
Краснов раскритиковал исполнение программ по расселению из ветхого и аварийного жилья
Мир
Российский сегмент Международного мониторинга по ДВЗЯИ создадут до конца 2023 года
Мир
Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2024 году в Норвегии отменен
Мир
Зампостпреда РФ при ОБСЕ заявил о подготовке Западом почвы для смены элит Киева
Общество
На выставке-форуме «Россия» прошел день Омской области
Экономика
МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика для всех тарифов
Мир
Президент Молдавии объяснила нападение своей собаки на лидера Австрии
Мир
Пранкер Вован удивился предупреждению разведки ФРГ об опасности пранкеров РФ
Общество
В Москве на следующей неделе выпадет до 6 см снега
Мир
WSJ сообщила о кончающихся у Пентагона деньгах для помощи Украине
Стиль
Мисс Россия – 2023 представила национальный костюм на конкурсе «Мисс Вселенная»
Происшествия
В Перми будут судить угнавшего асфальтоукладщик 20-летнего парня
Экономика
Финансовый аналитик объяснил падение цены на нефть Brent
Сюжет:

Зеленский допустил отступление ВСУ

Зеленский: без продолжения поддержки Запада ВСУ начнут отступать
0
Фото: REUTERS/Stringer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад сместил фокус на ближневосточный конфликт, а без его поддержки украинским войскам придется отступить. Слова Зеленского в пятницу, 17 ноября, передает Bloomberg.

Президент Украины также признал, что смещение акцента Запада на войну между Израилем и ХАМАС замедлило поставки артиллерийских снарядов Киеву, подорвав военные возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сейчас я сосредоточен на получении помощи от Запада <…> фокус (западных стран. — Ред.) смещается из-за Ближнего Востока и других причин. Без поддержки мы отступим», — цитирует агентство Зеленского.

Bloomberg, в свою очередь, уточняет, что эскалация палестино-израильского конфликта поставила под вопрос способность Запада продолжать оказывать поддержку киевскому режиму, чье многомесячное контрнаступление не принесло результатов.

Битвы с роботом: как прямо на передовой создаются уникальные боевые системы
Репортаж «Известий» из мастерской по сборке машин-пулеметчиков, дронов-минеров и средств разведки

Ранее, 10 ноября, политолог из США Скотт Беннетт заявил «Известиям», что Украина с самого начала была обречена на поражение. По его словам, президент Зеленский уничтожил 500 тыс. молодых людей без необходимости.

15 октября президент России Владимир Путин оценил потери Украины в контрнаступлении, заявив, что они составляют восемь к одному. Он отметил, что Вооруженные силы РФ улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. До этого, 5 октября, глава государства указал, что Украина продержится всего неделю, если поставки западного вооружения прекратятся.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023