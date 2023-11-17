Российский сегмент Международного мониторинга по ДВЗЯИ создадут до конца 2023 года
Создание российского сегмента Международной системы мониторинга (МСМ) в рамках Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) планируется завершить до конца текущего года. Об этом 17 ноября заявил заместитель начальника Службы специального контроля МО РФ полковник Алексей Астахов.
В ходе заседания координационного комитета ДВЗЯИ в Южно-Сахалинске он указал, что формирование российского сегмента является «неоспоримым доказательством приверженности России к нераспространению ядерного оружия и укреплению стратегической стабильности в мире», уточняет Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
В работе комитета приняли участие представители МО России, МИД РФ, госкорпорации «Росатом», директор Международной системы мониторинга по ОДВЗЯИ Хуоли Перез Кампос, а также эксперты и ученые. Они обсудили реализацию соглашения между правительством РФ и подготовительной комиссией организации.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят в сентябре 1996 года с целью предотвращения распространения ядерного оружия во всех его аспектах. Ряд стран, в том числе США, его не ратифицировал, в то время как Россия это сделала в 2000 году.
2 ноября президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Закон вступил в силу со дня его опубликования. На следующий день в МИД РФ сообщили, что страна после отзыва ратификации намерена сохранить мораторий на испытание ядерного оружия.
20 октября глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отзыв ратификации договора отзеркаливанием ситуации с Соединенными Штатами. По его словам, Россия не планирует менять отношение к указанным в договоре действиям и отозвала ратификацию исключительно потому, что США не собираются подтверждать свое участие в нем.
Еще в июне Путин заявил об отсутствии у РФ необходимости применять ядерное оружие. Он напомнил, что Соединенные Штаты дважды нанесли удары по японским городам Хиросима и Нагасаки. Глава государства указал, что США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства.