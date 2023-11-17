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В Москве на следующей неделе выпадет до 6 см снега

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Высота снежного покрова в Москве к концу следующей недели составит от 4 до 6 см. Об этом 17 ноября сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«На следующей неделе, начиная со вторника (21 ноября), ожидается порция снегопадов, связанных с южным циклоном, благодаря чему высота снежного покрова к концу недели составит 4–6 см», — написал синоптик.

Тишковец также указал, что формирование устойчивого снежного покрова в столице обычно приходится на период с 27 ноября по 2 декабря. В это время его высота должна быть не ниже 5 см, добавил он.

По его словам, в этом году метеозима наступила на четыре дня позже нормы.

«В то же время компенсацией за задержку зимы станет преждевременное формирование снежного покрова, который основательно прикроет землю на неделю раньше положенных сроков», — заключил специалист.

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Ранее в этот день, 17 ноября, в российском Гидрометцентре спрогнозировали гололедицу и похолодание до –4 градусов в Москве.

При этом накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что сильных морозов до конца месяца не предвидится. По словам синоптика, на следующей неделе москвичей снова ожидают всплеск тепла и возврат к нулевым температурам.

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