Обрушение части жилого дома в Астрахани. Главное

В Астрахани обрушилась часть жилого многоквартирного дома. Сообщение об этом поступило вечером 16 ноября. На месте работают экстренные службы. Подробнее о происшествии — в материале «Известий».

Что известно об обрушени дома в Астрахани

Ранее в этот день очевидец сообщил в дежурную часть о появившейся трещине на стене пятиэтажного жилого дома на площади Вокзальной. После этого обрушились третий и четвертый подъезд.

В распоряжении «Известий» есть кадры с места событий. На них видно, что территория возле дома огорожена. Рядом находятся машины скорой помощи, пожарные и полиция. Жители располагаются у подъезда и рассказывают о случившемся.

До обрушения из здания успели эвакуироваться 213 человек, в том числе 37 детей. По поручению главы региона Игоря Бабушкина создан оперативный штаб. В двух больницах города подготовлены койки для приема пострадавших.

Один человек погиб при обрушении дома в Астрахани

В результате обрушения части пятиэтажки один человек погиб. По предварительным данным, погибла пенсионерка, ее тело извлекли из-под завалов. Еще несколько людей числятся пропавшими без вести.

Точное число пострадавших уточняется. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения МЧС. Они занимаются разбором завалов.

Жителей пятиэтажки в Астрахани разместят в школах

Для жителей обрушившегося дома организовано три пункта временного размещения на базе школ №32, 36 и 4. Жители обеспечиваются горячим питанием и водой. Для астраханцев создана Горячая линия: 8 (8512) 24 – 07-07.

По факту инцидента прокуратура Астраханской области организовала проверку.