Власти заявили, что причиной обрушения дома в Астрахани стал не взрыв газа
По предварительным данным, в частично обрушившемся доме в Астрахани не было взрыва газа. Об этом 16 ноября сообщил вице-губернатор области Олег Князев.
«Пока информация, что это не взрыв газа, это обрушение конструктива здания. Сейчас как раз разбираемся, и МЧС, когда уже проведет полный разбор той части, которая обрушилась, будем точно говорить о том, что произошло», — рассказал он журналистам.
Князев отметил, что причины произошедшего установят, когда работы по разбору обрушившейся части дома будут завершены.
В настоящее время дом, о котором идет речь, отключили от газоснабжения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в АО «Газпром газораспределение Астрахань».
Ранее в этот день губернатор Астрахани Игорь Бабушкин сообщил об обрушении части дома на привокзальной площади. Для жителей обрушившегося дома организовали три пункта временного размещения в трех школах: 32-й, 37-й и четвертой. Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС приступили к разбору завала.
Прокуратура по факту обрушения организовала проверку. На место выехал прокурор области Сергей Фрост. Сотрудники прокуратуры должны дать оценку обеспечению безопасных условий проживания граждан и деятельности уполномоченных органов и организаций.
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