СИМпатия и патология: специалисты дали направление движения электросамокатам

По данным Госавтоинспекции, с начала года количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) выросло на 216%. В рамках проходящей в Москве «Транспортной недели» депутаты, представители Минтранса и компаний кикшеринга обсудили вопросы безопасности и дальнейшего развития СИМ в нашей стране. Подробности — в материале «Известий».

СИМ тоже транспорт

Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности уже стали отдельным видом транспорта, заявил на круглом столе, посвященном проблемам СИМ, заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко. По его словам, в прошлом году на СИМ в общей сложности было перевезено примерно 300 млн человек.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Электросамокаты в городах стали дополнением к общественному транспорту. Всё больше людей выбирают СИМ в своих ежедневных поездках, например, чтобы добраться до метро или автобуса, — отметил он.

Представитель Минтранса рассказал, что использование СИМ при поездке по маршруту «дом – работа – дом» позволяет сэкономить ежедневно до получаса. Это то время, которое человек может потратить на себя, какие-то личные или бытовые нужды, подчеркнул Владимир Луговенко.

Необходимо дополнительное регулирование

Он напомнил, что с марта этого года действуют поправки в ПДД, которые закрепили статус СИМ, а также требования и ограничения в отношении этого вида транспорта и его водителей. Вместе с тем з аконодательство, касающееся средств индивидуальной мобильности, нуждается в дополнительном регулировании, подчеркнул Владимир Луговенко.

По его словам, одной из первостепенных задач принятой правительством дорожной карты по СИМ является установление ответственности за нарушения ПДД. Существующие нормы КоАП, которые сейчас применяются в отношении нарушителей на электросамокатах, устарели и их недостаточно, отметил Луговенко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, по словам представителя Минтранса РФ, в ПДД следует дополнительно предусмотреть обязанность управления данной техникой в трезвом виде, остановки и прохождения освидетельствования на состояние опьянении по требованию сотрудников полиции. Кроме того, нуждаются в уточнении пункты ПДД, касающиеся стоянки и остановки СИМ, а также правил перевозки на них грузов и пассажиров.

В Минтрансе отмечают, что помимо изменений в ПДД необходимы также корректировка законодательства и норм, касающихся технического регулирования в отношении СИМ, строительства и проектирования дорожной инфраструктуры, а также регистрации средств индивидуальной мобильности.

— Все эти направления отражены в дорожной карте по СИМ, утвержденной правительством РФ. По всем ним идет активная работа, — подчеркнул Луговенко.

За СИМ не угнаться

Ряд европейских городов, столкнувшись с пробелами в регулировании СИМ, пошел по пути их запрета, отметил член комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин. Это самый простой, но далеко не самый правильный способ решения вопросов, подчеркнул он.

— СИМ как самостоятельный вид транспорта появились в нашей стране относительно недавно, но развиваются настолько активно, что в ряде случае изменения в законодательстве просто не успевают, — признался депутат.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Он напомнил, что на рассмотрении парламента находятся несколько законопроектов, касающихся СИМ, в том числе связанных с изменениями в КоАП. Эти поправки сейчас изучаются и анализируется, с тем чтобы в итоге были приняты продуманные и взвешенные изменения в законодательство, отметил депутат.

Олег Гарин согласился с необходимостью регистрации СИМ, в том числе путем создания единого федерального резерва средств индивидуальной мобильности и использования функционала портала госуслуг.

Камеры всё увидят

Операторы кикшеринга могут распознать нарушение, допущенное пользователем, и применяют к таким нарушителям меры воздействия — от штрафов для блокировки аккаунта, заявил основатель сервиса Whoosh Дмитрий Чуйко . Вся техника, которая находился в сервисе краткосрочной аренды, имеет номера, которые позволяют идентифицировать конкретный электросамокат и человека, который им управляет. Он рассказал, что уже сейчас при помощи нейросети в 70% случаев компания получает информацию, что пользователь нарушает правила аренды и ПДД. Например, когда на СИМ едут сразу два человека.

— В следующем году в Москве в качестве эксперимента мы планируем устанавливать на прокатные СИМ номера большего формата, которые смогут распознавать комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД, — рассказал он.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Однако только ужесточением санкций вопросы безопасности СИМ не решить, считает Дмитрий Чуйко. По его мнению, одним из ключевых рычагов станет развитие инфраструктуры для пользователей СИМ.

— Мы уже внедрили систему, которая не дает электросамокату разгоняться больше определенной скорости в той или иной зоне. В первую очередь такие ограничение действуют там, где высок риск столкновения с пешеходами, — отметил он.

Другим, не менее важным направлением Дмитрий Чуйко называет повышение общей культуры вождения СИМ. Он отметил, что Whoosh регулярно проводит совместные с Госавтоинспекцией мероприятия по пропаганде правильного безопасного управления средствами индивидуальной мобильности. Кроме того, такие занятия специалисты компании проводят в школах и вузах, подчеркнул он.

Привлечь внимание

Аналогичная работа проводится и в компании «Юрент». Как рассказал генеральный директор этого сервиса кикшеринга Иван Туринге, более чем в 30 городах работают консультанты по безопасности, которые проводят занятия в школах и во время массовых мероприятий. По его словам, обучение правилам безопасного и правильного управления СИМ уже прошло более 1,5 млн человек.

— Такая работа — мера социальной ответственности сервисов кикшеригна, которая делает поездки на СИМ более безопасными, — подчеркнул он.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин