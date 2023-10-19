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СИМ, пристройся: в России будут массово создавать дорожки для самокатов

Станет ли меньше конфликтов и аварийных ситуаций с их участием
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России будут массово создавать дорожки для электросамокатов и велосипедов. Это позволит разделить потоки пешеходов, средства индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов. Нормы должны появиться в градостроительных правилах, следует из дорожной карты правительства, с которой ознакомились «Известия». Минстрой, МВД, Минтранс должны разработать правила к лету 2024 года.

Необходимая инфраструктура для электросамокатов

В России запланировали массовое развитие инфраструктуры для велосипедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты и электровелосипеды. Это позволит разделить потоки пешеходов и таких транспортных средств, следует из дорожной карты правительства по развитию СИМ, с которой ознакомились «Известия».

К 28 июня 2024 года необходимые изменения в нормативно-технические документы в сфере строительства должны подготовить Минстрой, Минтранс и МВД. В частности, новые правила должны установить характеристики инфраструктуры для СИМ, места под ее обустройство, параметры определения оптимального количества и плотности парковок для хранения и стоянки СИМ.

сим
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Дорожной картой» запланировано, что спустя два месяца после разработки этих норм региональные власти утвердят собственные планы «по созданию и интеграции инфраструктуры для СИМ в городские транспортные системы».

В Минстрое «Известиям» сообщили, что ведомство совместно с ФАУ «ФЦС» прорабатывает вопросы, связанные с внесением изменений в действующие нормативно-технические документы для реализации мер.

«Известия» также направили запросы в Минтранс и МВД с просьбой прокомментировать подробности инициативы.

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— Это абсолютно верное решение: необходимо решить вопрос формирования городской среды с учетом интересов и пешеходов, и пользователей СИМ, — сказал «Известиям» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. — Мы ежегодно в федеральном бюджете закладываем большие средства на формирование комфортной городской среды, важно, чтобы программа осуществлялась с учетом всех последних тенденций.

Лучшее решение, учитывающее интересы и пользователей СИМ и пешеходов, — это развитие соответствующей инфраструктуры, отметил руководитель GR-сервиса кикшеринга Whoosh Сергей Карлов.

самокат
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Нужно как можно более четко зафиксировать правила совместного нахождения СИМ и пешеходов на тротуаре, которые учитывают интересы и безопасность обеих групп, — подчеркнул он.

Также он отметил, что должны появиться четкие правила стоянки и парковки СИМ: чтобы горожанам было удобно доехать до пункта назначения и оставить там самокат, подобных парковок нужно много.

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— При идеальном сценарии парковки для СИМ будут появляться по аналогии с автомобильными — как единая для всех городская инфраструктура, — полагает Сергей Карлов. — То есть нормативы по количеству и плотности парковок будут определены на федеральном уровне.

По словам эксперта, сейчас во многих городах практикуется упорядоченный и легкий в реализации вариант — виртуальные парковки, отмеченные в приложении. Соответствующие точки согласовываются с властями города.

самокат
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Инфраструктура — постоянные и временные велополосы — нужны не только для обычных пользователей СИМ, но и для гораздо более многочисленных групп участников дорожного движения: курьеров, владельцев частных самокатов, отметила пресс-секретарь сервиса «Юрент» Алена Сухаревская.

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— Некоторые российские города, такие как Москва, успешно развивают велоинфраструктуры. В этом сезоне в столице уже действует более 500 км постоянных и временных полос, — сказала она. — Полагаем, что принятие дорожной карты поможет и другим городам активнее двигаться в этом направлении.

По сути, СИМ — это новая отрасль экономики, которая нуждается в регулировании и в создании условий для нормального функционирования, отметил член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

За чей счет создадут дорожки

самокат
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Предложенные меры — логичное продолжение проводимой политики по развитию городских и общественных пространств, сказала директор по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова.

— Эти идеи уже активно воплощаются в Московской области. Протяженные дорожки проложены, например, в Королеве, Дмитрове, Одинцове, Химках и других городах региона, — пояснила она. — Реализуют такие проекты и девелоперы.

Важно только, чтобы нормы были гибкими и учитывали особенности разных регионов, отметила она. Дорожки должны быть в тех местах, где для этого есть возможности, а новые крупные микрорайоны можно было бы полноценно проектировать с учетом новой инфраструктуры для СИМ. В случае правильной реализации мера будет эффективной с экономической точки зрения, уверена Элина Ханнанова.

самокат
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В новых жилых комплексах велосипедные дорожки, являясь частью благоустройства, изначально включены в общую проектную стоимость комплекса, отметил управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.

— Затраты на их реализацию не столь велики, самое главное — чтобы площадь территории проекта физически позволяла выделить место. Наличие нормативов на законодательном уровне позволит ускорить распространение такого положительного опыты по стране в целом, — считает он.

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По словам директора по развитию компании «STEP. Транспортные решения» Алексея Смирнова, инфраструктура для СИМ может быть создана достаточно быстро. Например, дорожки можно легко сделать с помощью нанесения разметки.

самокат
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Дорожки могут выглядеть по-разному: во-первых, по примеру того, как это реализовано в Москве на Бульварном кольце, это дорожки в постоянной разметке, — рассказал он. — Во-вторых, это может быть отбивание полос бортовым камнем, чтобы никто не мог туда зайти или заехать.

Но лучше всего, когда дорожки не пересекаются ни с автомобилями на дороге, ни с пешеходами на тротуарах, подчеркнул эксперт.

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— Хороший пример — Нидерланды, где велодорожки проложены буквально всюду, есть четкое правовое регулирование владения и пользования личным транспортом, в том числе быстроходным и электрическим, а люди прилежно соблюдают эти нормы, — рассказал партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков.

самокат
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Но такие меры могут оказаться тяжело реализуемыми, полагает советник руководителя фракции ЛДПР Никит Березин. Поэтому разумно было бы выработать индивидуальные программы финансирования в зависимости от локации, окружения, списка заинтересованных лиц, считает Александр Стариков.

Пока трудно понять, насколько долгим может оказаться период реализации подобной программы и перехода на новые нормы, считает глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева.

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