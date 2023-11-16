Реклама
Прямой эфир
Мир
Парламентская комиссия Турции призвала отозвать заявку Швеции на членство в НАТО
Экономика
ФАС проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур
Экономика
ЦБ установил курс доллара на 17 ноября на уровне 88,95 рубля
Мир
СМИ сообщили о вере европейцев в распад ЕС к 2043 году
Мир
Макрон заявил о необходимости реформы ЕС после принятия новых стран
Мир
В Газе попросили помощи у ООН и МККК в эвакуации младенцев из клиники «Аш-Шифа»
Мир
МИД Польши объявил о создании группы по репарациям от ФРГ и России
Общество
Собянин сообщил о начале установки в Москве первых российских банкоматов
Экономика
«Аэроэкспресс» сообщил о повышении тарифов с 1 декабря
Мир
В Хакасии арестовали державшего в рабстве трех человек фермера
Мир
Краснов принял участие во встрече руководителей прокурорских служб БРИКС
Общество
Семь лет тюрьмы назначили художнице Скочиленко по делу о фейках о ВС РФ
Мир
В Норвегии не исключили закрытия единственного погранпункта с РФ
Сюжет:

МИД пригрозил Чехии ответом на санкции против «Госзагрансобственности»

Захарова: санкции Чехии против «Госзагрансобственности» не останутся без ответа
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение руководства Чехии ввести санкции против российского предприятия «Госзагрансобственность» является очередным антироссийским шагом, который подтверждает намерение Праги идти в русле конфронтации с Москвой. Об этом 16 ноября говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Рассматриваем внесение Прагой ФГУП «Госзагрансобственность» в так называемый национальный санкционный список, предполагающее замораживание активов и недвижимости предприятия на территории Чехии, как очередной антироссийский шаг, подтверждающий упорное намерение идти в русле конфронтации с нашей страной», — говорится в комментарии.

Данные действия Чехии, которая также обладает имуществом в РФ, не останутся без ответа и чешские власти должны это понимать, указала Захарова. По ее словам, Москва предпримет все необходимые действия, в том числе в правовой плоскости, для защиты своих законных интересов.

Россия ожидает официального уведомления руководства Чехии, заявила дипломат.

Петропавловская республика: как экс-чиновник НАТО стал президентом Чехии
И чего Москве ждать от Петра Павела

Накануне правительство Чехии одобрило заморозку госсобственности РФ в стране. Глава МИДа Ян Липавский заявил, что коммерческая деятельность «Госзагрансобственности», в том числе сдача в аренду, является незаконной.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что данное решение Чехии является противозаконным с точки зрения международного права. Официальный представитель Кремля также добавил, что антироссийская позиция Чехии «вызывает недоумение», и не исключил, что Москва примет ответные меры в отношении Праги.

Захарова еще 18 мая заявляла, что Россия намерена защищать свою недвижимость на территории Чехии, в том числе с задействованием правовых механизмов. Она также назвала требование Праги платы за аренду вымогательством на государственном уровне и указала, что оно нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023