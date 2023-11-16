МИД пригрозил Чехии ответом на санкции против «Госзагрансобственности»

Решение руководства Чехии ввести санкции против российского предприятия «Госзагрансобственность» является очередным антироссийским шагом, который подтверждает намерение Праги идти в русле конфронтации с Москвой. Об этом 16 ноября говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Рассматриваем внесение Прагой ФГУП «Госзагрансобственность» в так называемый национальный санкционный список, предполагающее замораживание активов и недвижимости предприятия на территории Чехии, как очередной антироссийский шаг, подтверждающий упорное намерение идти в русле конфронтации с нашей страной», — говорится в комментарии.

Данные действия Чехии, которая также обладает имуществом в РФ, не останутся без ответа и чешские власти должны это понимать, указала Захарова. По ее словам, Москва предпримет все необходимые действия, в том числе в правовой плоскости, для защиты своих законных интересов.

Россия ожидает официального уведомления руководства Чехии, заявила дипломат.

Накануне правительство Чехии одобрило заморозку госсобственности РФ в стране. Глава МИДа Ян Липавский заявил, что коммерческая деятельность «Госзагрансобственности», в том числе сдача в аренду, является незаконной.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что данное решение Чехии является противозаконным с точки зрения международного права. Официальный представитель Кремля также добавил, что антироссийская позиция Чехии «вызывает недоумение», и не исключил, что Москва примет ответные меры в отношении Праги.

Захарова еще 18 мая заявляла, что Россия намерена защищать свою недвижимость на территории Чехии, в том числе с задействованием правовых механизмов. Она также назвала требование Праги платы за аренду вымогательством на государственном уровне и указала, что оно нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.