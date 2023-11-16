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Песков назвал противозаконным решение Чехии заморозить собственность РФ

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Решение Чехии о заморозке госсобственности России является противозаконным. Об этом 16 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Госзагрансобственность» является владельцем и оператором нашего имущества за границей, в том числе в Чехии. Судя по таким, по нашему убеждению, абсолютно противозаконным с точки зрения международного права решениям, все объекты наши, которые могут быть там в нашей собственности, за исключением тех, которые имеют дипломатический статус, конечно, сейчас под угрозой», — сказал он на брифинге.

Официальный представитель Кремля добавил, что «антироссийская позиция Чехии вызывает недоумение». Песков не исключил, что Москва предпримет ответные меры в отношении Праги.

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Накануне правительство Чехии одобрило заморозку госсобственности РФ в стране. Глава МИДа Ян Липавский заявил, что коммерческая деятельность «Госзагрансобственности», в том числе сдача в аренду, является незаконной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 мая заявила, что Россия намерена защищать свою недвижимость на территории Чехии, в том числе с задействованием правовых механизмов. Она также назвала требование Праги платы за аренду вымогательством на государственном уровне и указала, что оно нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Еще в марте портал Seznam zprávy сообщил, что правительство Чехии намерено пересмотреть решения о безвозмездной передаче Москве права пользования 40 земельными участками. Журналисты рассказали, что, когда эти участки и здания лишатся статуса миссии, России придется заплатить Праге за аренду.

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