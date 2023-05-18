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В МИД РФ заявили о готовности защищать недвижимость России в Чехии

Захарова: Москва предпримет меры для защиты недвижимости РФ на территории Чехии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Москва будет предпринимать меры для защиты российской недвижимости на территории Чехии. Об этом говорится в четверг, 18 мая, в распространенном сообщении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Тема недвижимости в наших двусторонних отношениях [с Чехией] давняя и обоюдоострая. Уверены, что ее инструментализация в политических целях не в интересах Праги, однако нынешние чешские власти в запале русофобии, похоже, этого не понимают. Будем предпринимать защитные меры, в т.ч. с задействованием правовых механизмов», — заявила Захарова.

По ее словам, Чехия до сих пор официально не уведомила Россию об отмене нескольких постановлений по теме недвижимости загранпредставительств РФ. Требование Праги платы за аренду — «вымогательство на государственном уровне и нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова уточнила, что Москва неоднократно предлагала провести экспертные консультации по вопросам недвижимости, на которых раньше удавалось решать возникающие проблемы.

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Накануне стало известно, что правительство Чехии отменило решения 1970-х годов о предоставлении СССР в бесплатное пользование земельных участков и недвижимости, страна отныне будет требовать от России оплаты аренды участков.

Еще в марте портал Seznam zprávy сообщил, что правительство Чехии намерено пересмотреть решения о безвозмездной передаче Москве права пользования 40 земельными участками. Журналисты рассказали, что, когда эти участки и здания лишатся статуса миссии, России придется заплатить Праге за аренду.

При этом еще в марте 2022 года посольство России в Праге заявило, что русофобия принимает в Чехии опасный характер, количество правонарушений на этой почве в отношении русскоязычных граждан возрастает.

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