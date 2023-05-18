В МИД РФ заявили о готовности защищать недвижимость России в Чехии

Москва будет предпринимать меры для защиты российской недвижимости на территории Чехии. Об этом говорится в четверг, 18 мая, в распространенном сообщении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Тема недвижимости в наших двусторонних отношениях [с Чехией] давняя и обоюдоострая. Уверены, что ее инструментализация в политических целях не в интересах Праги, однако нынешние чешские власти в запале русофобии, похоже, этого не понимают. Будем предпринимать защитные меры, в т.ч. с задействованием правовых механизмов», — заявила Захарова.

По ее словам, Чехия до сих пор официально не уведомила Россию об отмене нескольких постановлений по теме недвижимости загранпредставительств РФ. Требование Праги платы за аренду — «вымогательство на государственном уровне и нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова уточнила, что Москва неоднократно предлагала провести экспертные консультации по вопросам недвижимости, на которых раньше удавалось решать возникающие проблемы.

Накануне стало известно, что правительство Чехии отменило решения 1970-х годов о предоставлении СССР в бесплатное пользование земельных участков и недвижимости, страна отныне будет требовать от России оплаты аренды участков.

Еще в марте портал Seznam zprávy сообщил, что правительство Чехии намерено пересмотреть решения о безвозмездной передаче Москве права пользования 40 земельными участками. Журналисты рассказали, что, когда эти участки и здания лишатся статуса миссии, России придется заплатить Праге за аренду.

При этом еще в марте 2022 года посольство России в Праге заявило, что русофобия принимает в Чехии опасный характер, количество правонарушений на этой почве в отношении русскоязычных граждан возрастает.