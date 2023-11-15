Правительство Чехии одобрило заморозку госсобственности РФ в стране. Об этом 15 ноября сообщил сообщил на пресс-конференции по итогам заседания правительства республики министр иностранных дел страны Ян Липавский.

«Коммерческая деятельность этой компании [«Госзагрансобственность»], в том числе сдача в аренду, с этого момента является незаконной», — передает слова Липавского сайт Сeske Noviny.

ФГУП относится к структуре управления делами президента России. Она управляет в Чехии многими объектами недвижимости, которые принадлежат России.

Также по решению чешских властей, Россия не сможет распоряжаться принадлежащей ей в стране недвижимостью.

«Сегодня правительство решило, что российское государственное имущество будет заморожено. Это означает, что РФ не сможет распоряжаться имуществом, принадлежащим российским государственным органам», — написал премьер Чехии Петр Фиала в соцсети X (бывш. Twitter).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 мая заявила, что Россия намерена защищать свою недвижимость на территории Чехии, в том числе, с задействованием правовых механизмов. Она также назвала требование Праги платы за аренду вымогательством на государственном уровне и указала на то, что оно нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

«Чешское телевидение» 29 июля также сообщило о блокировке счетов и аресте активов , в том числе отеля в Карловых Варах на сумму 100 млн крон (около $4,5 млн) российского предпринимателя Владимира Евтушенкова. В конце июня бизнесмена и его сына включили в национальный санкционный список.

Еще в марте портал Seznam zprávy сообщил, что правительство Чехии намерено пересмотреть решения о безвозмездной передаче Москве права пользования 40 земельными участками. Журналисты рассказали, что, когда эти участки и здания лишатся статуса миссии, России придется заплатить Праге за аренду.