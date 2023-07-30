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СМИ Чехии сообщили об аресте в Карловых Варах отеля предпринимателя Евтушенкова

CT24: Чехия арестовала пятизвездочный отель Евтушенкова в Карловых Варах
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Фото: Global Look Press/Russian Look/Photoagency Interpress
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Финансово-аналитическое управление Чехии заблокировало счета и наложило арест на активы, в том числе отель в Карловых Варах, на сумму 100 млн крон (около $4,5 млн) российского предпринимателя Владимира Евтушенкова, сообщается 29 июля на сайте «Чешского телевидения».

В конце июня Евтушенкова с сыном включили в национальный санкционный список. По данным чешского ТВ, представители финансово-аналитического управления, которое контролирует соблюдение санкций против РФ, явились в пятизвездочный отель Savoy Westend в Карловых Варах.

«Сейчас отель работает в ограниченном режиме — размещаются только те, кто до конца июня оплатил свое пребывание в нем. По словам руководства отеля, сотрудники рискуют потерять работу», — говорится в сообщении.

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3 июля сообщалось, что Чехия освободила от выполнения антироссийских санкций 33 местные компании. Финансово-аналитическое управление отметило, что среди таких компаний большинство связаны с атомной энергетикой и фармацевтикой.

16 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, заявил, что страна сохранила устойчивость экономики. По его словам, даже «перед лицом беспрецедентных вызовов» Россия не отступила от своих принципов экономического развития.

Министр финансов РФ Антон Силуанов также подчеркивал, что страна успешно справляется с проблемами, возникшими в связи с введением западных санкций, и будет справляться с ними и в будущем. Министр указал, что Россия за прошедший год выработала антитела к новой реальности.

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