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Чехия освободила от исполнения антироссийских санкций 33 компании

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Фото: TASS/EPA/MARTIN DIVISEK
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Чехия освободила от выполнения антироссийских санкций 33 местные компании. Об этом 3 июля сообщил портал Seznam Zprávy.

Исключения предоставило финансово-аналитическое управление республики. Ведомство не указало, каким именно компаниям дали освобождение, лишь отметив, что среди таких компаний большинство связаны с атомной энергетикой и фармацевтикой.

По данным портала, речь может идти об энергетическом концерне ČEZ, который управляет атомными электростанциями в Чехии. Исключения необходимы для того, чтобы сотрудничать с инжиниринговыми компаниями, которыми владеют россияне.

«Дружба» врозь: что вошло в 11-й пакет антироссийских санкций ЕС
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Ранее, 30 июня, Организация Объединенных Наций сообщила об успехах в достижении санкционных послаблений для экспорта российской сельхозпродукции. ООН помогла добиться выдачи генеральных лицензий США 6B и 6C, двух генеральных лицензий Великобритании на финансирование и торговлю продуктами питания и удобрениями, а также отступления от требований ЕС в его девятом пакете санкций.

22 июня агентство Bloomberg сообщило, что в 11-й пакет санкций Евросоюза против России включены 14 исключений, сделанных по просьбе Венгрии. Послабления касаются поставок комплектующих, необходимых для обслуживания метрополитена Будапешта, использующего поезда российской компании «Метровагонмаш».

Ранее, 16 июня, президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, заявил, что страна сохранила устойчивость экономики. По его словам, даже «перед лицом беспрецедентных вызовов» Россия не отступила от своих принципов экономического развития.

Министр финансов РФ Антон Силуанов также подчеркивал, что страна успешно справляется с проблемами, возникшими в связи с введением западных санкций, и будет справляться с ними и в будущем. Министр указал, что Россия за прошедший год выработала антитела к новой реальности.

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