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Bloomberg сообщило об исключениях в санкциях против РФ по просьбе Венгрии

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Фото: Global Look Press/Vlad Karkov
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В 11-й пакет санкций Евросоюза против России будут включены 14 исключений, сделанных по просьбе Венгрии. Об этом 22 июня сообщило агентство Bloomberg.

Послабления касаются поставок комплектующих, необходимых для обслуживания метрополитена Будапешта, использующего поезда российской компании «Метровагонмаш». Под исключения попадут защитные стекла, ряд устройств и клапанов, а также услуги по техническому обслуживанию.

Ранее, 21 июня, стало известно, что постоянные представители стран ЕС в Брюсселе согласовали очередной, 11-й пакет антироссийских санкций. В него войдут ограничения по обходу рестрикций.

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Также минэкономики ФРГ сообщило, что 11-й пакет антироссийских санкций прекращает действие исключений для Германии и Польши в вопросе поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба».

20 июня депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек рассказал «Известиям», что наибольшей угрозой для российской экономики были финансовые санкции и ограничения на импорт российских энергоносителей, оба решения ЕС принял в прошлом году.

При этом 16 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что страна сохранила устойчивость экономики. По его словам, даже «перед лицом беспрецедентных вызовов» Россия не отступила от своих принципов экономического развития.

Министр финансов РФ Антон Силуанов также подчеркивал, что страна успешно справляется с проблемами, возникшими в связи с введением западных санкций, и будет справляться с ними и в будущем. Министр указал, что Россия за прошедший год выработала антитела к новой реальности.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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