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В Госдуме прокомментировали доклад Набиуллиной о доступности кредитов

Депутат Говырин: банки не будут кредитовать себе в убыток по ставкам ниже инфляции
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Важнейшим вопросом для россиян в экономике остаются доступность кредитов и инфляция, при этом в октябре Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%, после чего доступность заемных средств и для бизнеса, и для граждан снизилась. Об этом заявил 15 ноября «Известиям» депутат Госдумы, член комитета по МСП (малому и среднему предпринимательству) Алексей Говырин, комментируя доклад главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о денежно-кредитной политике.

«Ошибочно думать, что можно было не повышать ключевую ставку, и тогда кредиты остались бы такими же доступными, как и раньше. Банки не будут кредитовать себе в убыток по ставкам ниже инфляции», — заявил депутат.

Он отметил, что в 2022 году после введения санкций восстановление российской экономики шло быстро и наступил так называемый «перегрев». При этом все расчеты и мировой опыт показывают, что если бы Центробанк не отреагировал, то потери от этого и для граждан, и для бизнеса, и для государства были бы гораздо больше, указал депутат. Сейчас против России введено 17 тыс. санкций, однако банковская система работает стабильно.

«Ключевая ставка увеличена соразмерно тому инфляционному давлению, которое возникло летом. Фактически сейчас идет борьба за реальные доходы людей и рост экономики. Но экономический рост за счет кармана людей не приемлем», — заявил Говырин.

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Ранее 16 ноября во время выступления в Госдуме Набиуллина заявила, что кредитование населения растет, особенно в ипотеке. Там наблюдаются очень высокие темпы роста — плюс 32% в годовом выражении. То есть за 12 месяцев ипотечный портфель вырос на треть, отметила глава ЦБ. Она также указала, что повышение ключевой ставки, которое произвел регулятор, было необходимо.

Ранее, 8 ноября, сообщалось, что суммарный портфель кредитов бизнеса и граждан по итогам сентября 2023-го составил рекордные 101,2 трлн рублей. Это следует из статистики ЦБ, с которой ознакомились «Известия». С начала года показатель вырос на 19%.

9 ноября Набиуллина заявила, что ключевая ставка может остаться в текущем году на уровне 15%, однако до конца 2023-го также может быть и повышение показателя

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