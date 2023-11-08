Объем кредитов населения и бизнеса впервые превысил 100 трлн рублей

Суммарный портфель кредитов бизнеса и граждан по итогам сентября 2023-го составил рекордные 101,2 трлн рублей, следует из статистики ЦБ, которую проанализировали «Известия». С начала года он вырос на 19%. Объем корпоративных ссуд достиг 70,5 трлн, а займы населению — 30,7 трлн. Причем большая часть пришлась на ипотеку — 17,1 трлн.

Спрос бизнеса на кредиты вызван восстановлением деловой активности в экономике и замещением внешнего долга, отмечается в проекте основных направлений развития финрынка на 2024–2026 годы (документ подготовлен ЦБ). При этом в розничном кредитовании уже заметны признаки перегрева на фоне восстановления потребительского и инвестиционного спроса граждан.

Если повышение задолженности по ссудам значительно опережает увеличение доходов населения, то это приводит к наращиванию долговой нагрузки россиян, сообщили «Известиям» в пресс-службе Банка России. Там добавили: сейчас эта тенденция в особенности заметна в жилищном кредитовании. Так, на 1 октября прирост ипотеки за 12 месяцев превысил 32%. При этом номинальные среднедушевые доходы населения увеличились гораздо скромнее.

Игроки рынка подтвердили рост кредитования в этом году. Предприятия берут больше средств, чтобы удовлетворить внутренний спрос на фоне ухода некоторых иностранных компаний с рынка, отметил заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. В то же время на фоне повышения ключевой ставки до 15% в конце октября стоит ждать серьезного (в два-три раза) охлаждения кредитования, считает эксперт. Это снизит риски, прежде всего, в части портфеля граждан.

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Насчитали до ста: объем кредитов бизнеса и граждан впервые превысил 100 трлн